Safranbolu'da Aldeğirmen Barajı İnşaatı Devam Ediyor

Karabük'ün Safranbolu ilçesindeki Aldeğirmen Barajı'nda çalışmalar devam ediyor.

Devlet Şu İşler (DSİ) 23. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Karabük'e 24, Safranbolu'ya 16 kilometre uzaklıkta Akasya deresi üzerinde kurulan barajın sulama ve taşkın amaçlı olduğu belirtildi.

Aldeğirmen Barajı'nın tamamlanmasıyla 14 bin 650 dekar araziye sulama suyu sağlanacağı bildirilen açıklamada, Filyos Havzası'nın taşkın zararlarından korunmasının da hedeflendiği vurgulandı.