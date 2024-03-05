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Saadet Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Birol Aydın'dan Ulaşım Vaadi

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Saadet Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Birol Aydın, İstanbul'da yaşanan trafik sorununa alternatif bir ulaşım aracı olarak pembe metrobüs ve Kantin Kart projesini tanıttı. Aydın, İstanbul'un yaşanabilir bir şehir olması için çalışacaklarını belirtti.

Saadet Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Birol Aydın, "Trafiğin en yoğun olduğu saatlerde balık istifi bir yolculuk oluyor. O saatlerde hürmete en layık gördüğümüz yaşlılarımızı, engellilerimizi ve kadınlarımızı alternatif bir ulaşım aracı olarak pembe metrobüste taşıma vaadimiz var." dedi.

Beylerbeyi Sabancı Polis Evi'nde gerçekleşen İstanbul Platformu Buluşması'na katılan Aydın, İstanbul'u yeni bir tasavvurla buluşturmak için yola çıktıklarını söyledi.

İstanbul'un bugünkü halinin yaşanabilir olmadığını belirten Aydın, "Bu halini kanıksamak zorunda değiliz. Bugünkü keşmekeşlik bizim tahammül sınırlarımızı aşan bir durumdur. Biz bugünkü hali de bu gidişle oluşacak hali de Saadet Partisi olarak kabul etmiyoruz. Başka bir İstanbul'un mümkün olduğunu, İstanbul'da daha iyi bir yaşamın mümkün olduğunu dile getiriyoruz ve bu inançla çalışıyoruz." diye konuştu.

İstanbul'da çözülmesi gereken sorunlar olduğuna değinen Aydın, bir İstanbul tasavvuru ortaya çıkaracak projeleri olduğunu belirtti. İstanbul'da yediden yetmişe herkesi geçim sıkıntısı ve hayat pahalılığının etkilediğini dile getiren Aydın, Kantin Kart projesini tanıtarak, şunları kaydetti:

"İstanbul'da on binlerce öğrencimiz, ilk, ortaöğretim ve lisede beslenme saatlerinde aç duruyor. Evden beslenme çantasını getiremiyor. İhtiyaç sahibi bütün ailelerin çocukları için bir kantin kart uygulaması yapacağız. Bu kantin kart uygulamasıyla yediden yetmiş yediye herkesi etkileyen geçim sıkıntısına ilişkin, bu duruma bir küçük dokunuş yapacağız."

Ulaşımla ilgili projelerini anlatan Aydın, "Pembe metrobüs uygulamamızı duymuşsunuzdur. Trafiğin en yoğun olduğu saatlerde balık istifi bir yolculuk oluyor. O saatlerde hürmete en layık gördüğümüz yaşlılarımızı, engellilerimizi ve kadınlarımızı alternatif bir ulaşım aracı olarak pembe metrobüste taşıma vaadimiz var. Sokak köpekleriyle ilgili bir kalıcı çözüm önerimiz var. Raf marketler marifetiyle yoksul çevrelerimizde, şehrin çeperlerinde, bu yoksulluğun daha çok hissedildiği yerlerde, ucuz gıda ve sebzeyi ulaştıracağımız bir projemiz var." ifadesini kullandı.

İstanbul'da bir planlama ve tasavvur eksikliği olduğuna dikkati çeken Aydın, sözlerini şöyle tamamladı:

"Biz de diyoruz ki bizim Milli Görüş olanak, Saadet Partisi olarak İstanbul tasavvurumuz var. Tasavvurun merkezinde insan, ailenin güçlendirilmesi ve mahalle var. Üçüne ilişkin de A, B, C, D önerilerimiz var ve İstanbul tasavvurumuzun bilhassa neticesi bir İstanbul kalitesidir."

Kaynak: AA / Güncel

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