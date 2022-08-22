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Rusya: Ukrayna'nın Herson bölgesinde 8 HIMARS çok namlulu roketatar füzesi havada vuruldu

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Rusya: Ukrayna'nın Herson bölgesinde 8 HIMARS çok namlulu roketatar füzesi havada vuruldu

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna'nın Herson bölgesinde 8 HIMARS çok namlulu roketatar füzesinin havada vurulduğunu söyledi.

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna'nın Herson bölgesinde 8 HIMARS çok namlulu roketatar füzesinin havada vurulduğunu söyledi.

Konaşenkov, Rus askeri güçlerinin Rusya- Ukrayna Savaşı'ndaki faaliyetlerine dair açıklamalarda bulundu.

Ukrayna'nın Zaporijya bölgesinde 30 kadar Ukraynalı askerin öldürüldüğünü, 14 askeri teçhizatın yok edildiğini ifade eden Konaşenkov, Mıkolayiv bölgesinde 28. Mekanize Tugayı'nın pozisyonlarına yönelik düzenlenen saldırı sonucu 50'den fazla asker ile özel askeri aracın da imha edildiğini ileri sürdü.

Konaşenkov, Donetsk bölgesinde yaklaşık 100 Ukraynalı asker, 2 tank ve 15 otomobilin vurulduğunu iddia ederek, son 24 saatte Ukrayna ordusuna ait 8 yönetim merkezi ile 6 mühimmat deposunun yok edildiğini belirtti.

Ayrıca, 5 insansız hava aracının düşürüldüğünü aktaran Konaşenkov, "Herson bölgesindeki Kahovka yerleşim biriminin yakınlarında 8 HIMARS füzesi dahil toplam 13 çok namlulu roketatar füzesi havada vuruldu." dedi.

Konaşenkov, "Bugüne kadar Ukrayna'ya ait 267 uçak, 148 helikopter, 1790 insansız hava aracı, 368 hava savunma füze sistemi, 4 bin 372 tank ve zırhlı araç, 814 çok namlulu roketatar, 3 bin 329 obüs ve havan topu, 5 bin 16 özel askeri araç imha edildi." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Dmitri Chirciu - Güncel

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