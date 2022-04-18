Rusya, Moskova'daki Bulgar diplomatları "istenmeyen kişi" ilan etti - Haberler

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Rusya, Moskova'daki Bulgar diplomatları "istenmeyen kişi" ilan etti

AA - Ali Cura - Güncel
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Rusya, Moskova'daki Bulgar diplomatları 'istenmeyen kişi' ilan etti

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Bulgaristan'ın Moskova Büyükelçiliğinde çalışan diplomatların "istenmeyen kişi" ilan edildiğini duyurdu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Bulgaristan'ın Moskova Büyükelçiliğinde çalışan diplomatların "istenmeyen kişi" ilan edildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Bulgaristan'ın Moskova Büyükelçisi Atanas Krıstin'in Bakanlığa çağrılarak, Bulgar Büyükelçiliğinde çalışan personelin "istenmeyen kişi" ilan edildiğine dair nota verildiği kaydedildi.

Açıklamada, "Söz konusu önlem, bu yıl martta Bulgar tarafının hiçbir motivasyonu olmayan kararla Rusya'nın Sofya Büyükelçiliğindeki 10 diplomatını 'istenmeyen kişi' ilan etmesine cevap olarak alınmıştır." ifadesine yer verildi.

Bakanlığın açıklamasında "istenmeyen kişi" ilan edilen Bulgar diplomatların sayısına ilişkin detay verilmedi.

AA / Ali Cura - Güncel

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