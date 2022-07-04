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Rusya, Fırat'ın doğusunda varlığını güçlendirmeye devam ediyor

AA - Eşref Musa - Güncel
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Rusya, Fırat'ın doğusunda varlığını güçlendirmeye devam ediyor

TEL Rusya, Fırat'ın doğusunda Haseke ilinde büyük bölümü terör örgütü YPG/PKK işgalinde olan Kamışlı ilçesindeki havaalanına askeri sevkiyat gerçekleştirdi.

TEL Rusya, Fırat'ın doğusunda Haseke ilinde büyük bölümü terör örgütü YPG/ Pkk işgalinde olan Kamışlı ilçesindeki havaalanına askeri sevkiyat gerçekleştirdi.

AA muhabirinin yerel kaynaklardan edindiği bilgiye göre, Haseke'de büyük bölümü terör örgütü YPG/PKK'nın işgalinde olan Kamışlı ilçesindeki havaalanına llyushin Il-76 tipi iki Rus askeri kargo uçağı sabah saatlerinde iniş yaptı.

Lazkiye'nin Hmeymim Askeri Havaalanı'ndan kalkış yapan uçaklarda, askeri araçların yanı sıra yaklaşık 300 Rus askeri bulunuyor.

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Rus ordusu, 3 Haziran'da Haseke ilinde büyük bölümü terör örgütü YPG/PKK işgalinde olan Kamışlı ilçesine kısa ve orta menzilli hava savunma sistemi Pantsir-S1 getirmişti. Barış Pınarı Harekatı'nın güneydoğu cephe hattında bulunan Tel Temir'deki üssüne de 8 Haziran'da 2 tank, radar sistemi, Doçka tipi uçaksavar ve 8 personel taşıyıcı zırhlı araçtan oluşan sevkiyat gerçekleştirmişti.

Rus ordusunun Ayn İsa, Tel Temir, Münbiç, Aynul Arab ve Kamışlı'daki asker sayılarında da onlarla ifade edilebilecek artışlar kaydedilmişti.

AA / Eşref Musa - Güncel

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