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Rusya'dan Çekilen Starbucks'ın Yerine Stars Coffee Açıldı

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Rusya'dan Çekilen Starbucks'ın Yerine Stars Coffee Açıldı

MOSKOVA, 23 Ağustos (Xinhua) -- Rusya'nın başkenti Moskova'da eski Starbucks kahve dükkanlarının yerine yeni açılan zincir mağaza Stars Coffee önünde kahve almak için sıraya girmiş insanlar, 22 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Alexander Zemlianichenko Jr/Xinhua)

MOSKOVA, 23 Ağustos (Xinhua) -- Rusya'nın başkenti Moskova'da eski Starbucks kahve dükkanlarının yerine yeni açılan zincir mağaza Stars Coffee önünde kahve almak için sıraya girmiş insanlar, 22 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Alexander Zemlianichenko Jr/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Starbucks Moskova Rusya Güncel Haberler

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