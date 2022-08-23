Rusya'dan Çekilen Starbucks'ın Yerine Stars Coffee Açıldı Güncel Haberler MOSKOVA, 23 Ağustos (Xinhua) -- Rusya'nın başkenti Moskova'da eski Starbucks kahve dükkanlarının yerine yeni açılan zincir mağaza Stars Coffee önünde kahve almak için sıraya girmiş insanlar, 22 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Alexander Zemlianichenko Jr/Xinhua) MOSKOVA, 23 Ağustos (Xinhua) -- Rusya'nın başkenti Moskova'da eski Starbucks kahve dükkanlarının yerine yeni açılan zincir mağaza Stars Coffee önünde kahve almak için sıraya girmiş insanlar, 22 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Alexander Zemlianichenko Jr/Xinhua) Kaynak: Xinhua / Güncel Starbucks Moskova Rusya Güncel Haberler

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