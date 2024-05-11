- Rusya'da nehre uçan otobüste 7 kişi öldü

ST. PETERSBURG - Rusya'nın St. Petersburg kentinde dün nehre uçan bir yolcu otobüsünde hayatını kaybedenlerin sayısının 7'ye yükseldiği açıklandı.

Rusya'nın St. Petersburg kentinde içinde yaklaşık 20 yolcunun bulunduğu otobüs, sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu bir araca çarpıp Potseluev Köprüsü üzerinden Moika Nehri'ne uçmuştu. Dün yaşanan olayda otobüs batmaması için halatlarla köprüye bağlanırken olayda hayatını kaybedenlerin sayısının 7'ye yükseldiği açıklandı. Aracın sürecinin gözaltına alındığı kaydedilirken olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı aktarıldı. Aracın nehre düşmesinin ardından başlatılan kurtarma çalışmalarında bazı yolcular otobüsün üst kısmındaki havalandırmadan çıkarıldı. Nehre düşen otobüs ise ağır makinelerle yürütülen çalışmalar sonucu nehirden çıkarıldı.

Acil Durum Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, kurtarma çalışmalarının tamamlandığını kaydedildi.