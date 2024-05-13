Rus Parlamentosu Başbakan Yardımcılarını Onayladı

Rus parlamentosunun alt kanadı Duma, Başbakan Mihail Mişustin'in önerdiği başbakan yardımcılarını oy birliğiyle onayladı.

Duma'da yapılan oturumda, Rusya'nın yeni hükümetinde görev yapması önerilen başbakan birinci yardımcısının ve başbakan yardımcılarının adaylıkları ele alındı.

İstişarelerin ardından yapılan oylama sonucunda, eski Sanayi ve Ticaret Bakanı Denis Manturov başbakan birinci yardımcısı oldu.

Oylama sonucunda Aleksandr Novak, enerji ve ekonomi konularından sorumlu başbakan yardımcılığı; Tatyana Golikova, sağlık, istihdam ve kültür konularından sorumlu başbakan yardımcılığı görevine getirildi.

Aleksey Overçuk, Avrasya konuları ve uluslararası kurumlardan sorumlu başbakan yardımcısı, Dmitriy Patruşyev, tarım ve çevre konularından sorumlu başbakan yardımcısı oldu.

Başbakan yardımcılığı görevleri onaylanan diğer isimlerin arasında eski Ulaştırma Bakanı Vitaliy Savelyev, Dmitriy Grigorenko, Yuriy Trutnyev, Marat Husullin ve Dmitriy Çernışenko yer aldı.

Duma, Mişustin'in önerdiği yeni bakanları da 14 Mayıs'ta istişare edip oylayacak.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dışişleri bakanı, savunma bakanı, adalet bakanı, acil durumlar bakanı ve içişleri bakanını istişare edilmesi için Rusya Parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi'ne dün sunmuştu.

Putin, söz konusu bakanları, Duma'nın onayı olmadan doğrudan atayacak.