Rönesans Rezidans'ın enkazından çıkmayan 3 çocuğu ile eşinin gıyabi cenaze namazını kıldı

HATAY'ın Antakya ilçesinde, depremde yıkılan Rönesans Rezidans'ın enkazı kaldırılmasına rağmen Suriye uyruklu Zeynep Sanna (34) ile çocukları Janna (9), Nader (11) ve Ömer Sanna'dan (1) haber alınamıyor. Eşi ve çocuklarından haber alamadığını belirten Abdo Sanna (38), "Evi kiralarken de bize sitenin sağlam ve güvenlikli olduğu söylenmişti. Ancak depremde yıkıldı ve aileme de ulaşamıyorum. Cenazelerini bulamadığım ailemin cenaze namazını kıldık" dedi.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin ardından Hatay'ın Antakya ilçesindeki 250 daireli Rönesans Rezidans da yıkıldı. 2013 yılında tamamlanan ve 'Cennetten bir köşe' sloganıyla satışa çıkarılan 'lüks' yapıda yüzlerce vatandaş hayatını kaybetti. Hataysporlu futbolcu Christian Atsu ile Sportif Direktör Taner Savut'un da yaşamını yitirdiği sitede bazı vatandaşlara depremin üzerinden günler geçmesine rağmen ulaşılamadı. Onlardan biri de Suriye uyruklu Abdo Sanna'nın ailesi oldu. Depremde Rönesans Rezidanst'ta oturan Sanna'nın çocukları Janna, Nader ve Ömer ile eşi Zeynep'ten haber alınamıyor.

Rönesans Rezidans'a güvenli olduğunu düşündükleri için taşındıklarının söyleyen Sanna, "Eşim ve ben eczacıyız. Suriye'den ilk olarak İstanbul'a oradan da Hatay'a gelmiştik. Çocuklarımız olduğu için onların oynayabilecekleri, güvenli bir yer olsun istemiştik ve 4 sene önce de Rönesans Rezidans'tan ev kiralamıştık. Evi kiralarken de bize sitenin sağlam ve güvenlikli olduğu söylenmişti. Ancak depremde yıkıldı ve aileme de ulaşamıyorum. Cenazelerini bulamadığım ailemin cenaze namazını kıldık. Tek isteğim eşim ve çocuklarımdan haber alabilmek. Depremde hepsi birliktelerdi. Yetkililer lütfen bizlere yardımcı olsun" diye konuştu.