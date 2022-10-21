Romanyalı Uzman: Çin Halkının Gerçekleştirdiği İki Mucizeyi Takdir Ediyorum

Romanyalı gözlemci Lizica Mihut, Çin halkının Çin Komünist Partisi (ÇKP) liderliğinde gerçekleştirdiği iki mucizenin kendisini derinden etkilediği söyledi.

Mihut, son yıllarda kendini Çin kültürü ve medeniyetini incelemeye ve Romanya ile Çin arasında kültürel alışverişlere adamış.

SES (Rumence): LİZİCA MİHUT, Romanya-Çin Dostluk ve İşbirliği Forumu Başkanı:

"Çin halkı; çalışkan, adanmış, onurlu ve enerji dolu bir halk. Çin Komünist Partisi'nin liderliğinde Çin halkı olağanüstü başarılar kaydetti, ülkenin görünüşünü tümden değiştirdi ve beni Çin halkına hayran bırakan iki mucize gerçekleştirdi.

Hızlı ekonomik kalkınma ve uzun vadeli toplumsal istikrar şeklinde niteleyebileceğim bu iki mucizeyi çok takdir ediyorum. Bunun, Çin halkının Çin Komünist Partisi liderliğinde elde ettiği bir başarı olduğuna hiç süphe yok. Çin'in bu olağanüstü gelişiminin zorluklar olmadan sağlandığı söylenemez. Bu kolaylıkla elde edilen kolay bir büyüme değildi.

Çin halkı iniş çıkışlı dönemlerden geçti ve kıtlık, sel, deprem, SARS ve günümüzdeki Kovid-19 salgını gibi çeşitli doğal afetlerle karşı karşıya kaldı. Çin Komünist Partisi'nin liderliği sayesinde birçok kez zorlukların üstesinden başarıyla geldiler.

Çin, 2021'de küresel ekonomik büyümeye yüzde 18 katkı sağladı ve son dönemlerde ülkenin küresel ekonomik büyümeye ortalama katkısı yüzde 30'u aştı. Bu muazzam katkı, bugün Çin'i dünyadaki ekonomik büyümenin ana motoru haline getiriyor.

İkinci mucizeye de kısaca değinmek istiyorum: uzun vadeli toplumsal istikrar mucizesi. Bu, Çin'in güvenli bir ülke, ziyaret ve çalışma amaçlı gidilebilecek bir ülke olduğu gerçeğiyle ilgili. Bunun tam olarak nedeni Çin hükümetinin, halkın ihtiyaçlarının karşılanacağı yönündeki vaatlerini yerine getirmesidir.

Çin hükümeti, olağanüstü bir girişim olan Kuşak ve Yol İnisiyatifi'ni ortaya koydu ve Romanya'nın buna tüm dikkatini vermesi ve Çin'in dünya halkına ve Romanya'ya sunduğu fırsatları değerlendirmesi gerekiyor."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Arad'dan bildiriyor. (XHTV)