Haber : Batuhan DÜKEL - Kamera: Cemal Berk AYTEKİN

(ANTALYA)- YENİ Parti İstanbul Milletvekili Evrim Rızvanoğlu, COP31'de "adil geçişin" kademeli biçimde yürütülmesi gerektiğini belirterek, "Bir anda biz Zonguldak'taki madeni kapatalım, oradaki bütün işçi, emekçi kardeşlerimiz işsiz kalsın demiyoruz. Adil geçişle ilgili en önemli konu finansman" dedi.

Antalya'da düzenlenen COP31'de ANKA Haber Ajansı'na konuşan Rızvanoğlu, devam eden müzakereleri, adil geçiş sürecinde çalışanların korunmasını ve elektrifikasyon hedeflerine ilişkin tartışmaları değerlendirdi.

Zirvenin başından bu yana Antalya'da bulunduğunu ve müzakereleri takip eden bir ekiplerinin olduğunu belirten Rızvanoğlu, "YENİ Parti olarak burada aktif olarak delegasyonlarla buluştuk, panellere katıldık. Dünya bu konuda neler söylüyor, onları dinledik" dedi.

Bazı organizasyonel eksiklikler yaşandığını ifade eden Rızvanoğlu, COP31'in Türkiye'de düzenlenmesini önemli bulduğunu belirterek, "Genel olarak COP'un Türkiye'de olması, Antalya'da olması, buraya kattığı değer tabii ki çok önemli bir şey. O yüzden güzel bir misafirperverlik yaptığımızı düşünüyorum tüm dünyaya" diye konuştu.

"İŞÇİ, EMEKÇİ KARDEŞLERİMİZ İŞSİZ KALSIN DEMİYORUZ"

Müzakerelerin sürdüğünü ve sonuçların henüz kesinleşmediğini söyleyen Rızvanoğlu, YENİ Parti olarak "adil geçişi" desteklediklerini, ancak sürecin finansmanının ve çalışanlara sağlanacak imkanların belirleyici olduğunu vurguladı. Madenlerin kapatılması sürecinin kademeli olarak planlanması gerektiğini belirten Rızvanoğlu, "Bir anda biz Zonguldak'taki madeni kapatalım, oradaki bütün işçi, emekçi kardeşlerimiz işsiz kalsın demiyoruz. Bunun için gerekli önlemlerin alınması gerekiyor. Gerekli eğitimlerin verilmesi gerekiyor. Ve gerekli tüm imkanlar sağlandıktan sonra bir adil geçiş sürecinin olması gerekiyor. Buradaki adil geçişle ilgili en önemli konu finansman. Bu konu çok gündeme geldi burada. Farklı ülkeler de gündeme getirdi. Türkiye de keza gündeme getirdi" diye konuştu.

İklim finansmanının yanı sıra elektrifikasyon hedeflerinin de önemli olduğunu belirten Rızvanoğlu, 2035'e kadar yüzde 35 elektrifikasyon hedefine hangi enerji kaynaklarıyla ulaşılacağının müzakerelerde tartışıldığını söyledi.

Rızvanoğlu, bu hedefin yenilenebilir ve temiz enerjiyle mi yoksa petrol ve doğal gazla mı karşılanacağının önem taşıdığını vurguladı. Ekibiyle birlikte müzakereleri takip etmeyi sürdürdüklerini belirten Evrim Rızvanoğlu, "Biz de çok önemsiyoruz ve buradayız ekibimizle birlikte" dedi.

Kaynak: ANKA