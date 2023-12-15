Putin: Rusya-Çin İlişkileri Küresel İstikrarın Önemli Garantörlerinden

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin-Rusya ilişkilerinin küresel istikrarın korunmasında önemli rol oynadığını belirtti. Putin, iki ülke arasındaki etkileşim düzeyinin görülmemiş derecede yüksek olduğunu vurgulayarak, ilişkilerin çeşitlendirildiğini ve ilerlemeye devam edileceğini söyledi. Putin, dostluğun hiç kimseyi hedef almadığını, daha ziyade Rusya ve Çin'e fayda sağlamayı amaçladığını ifade etti.

MOSKOVA, 15 Aralık (Xinhua) -- Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin-Rusya ilişkilerinin küresel istikrarın korunmasında önemli rol oynadığını belirtti.

Putin, Perşembe günü düzenlenen yıllık basın toplantısında, "Rusya-Çin ilişkileri dünyadaki istikrarın önemli garantörlerinden biri" derken, iki ülke arasındaki etkileşim düzeyinin "görülmemiş derecede yüksek" olduğunu vurguladı.

Rusya ve Çin'in ilişkilerini çeşitlendirdiğini, altyapı ve yüksek teknoloji sektörü gibi alanlarda ilişkiler geliştirdiğini söyleyen Putin, "Bu yönde ilerlemeye devam edeceğiz" dedi.

Putin, iki ülke arasındaki dostluğun "hiç kimseyi hedef almadığını," daha ziyade Rusya ve Çin'e fayda sağlamayı amaçladığını ifade etti.

Putin, Perşembe günü Moskova'da "Direkt Hat" soru-cevap oturumu ile 18. yıllık basın toplantısını birlikte düzenledi. Gazeteciler ve Rus vatandaşları, Putin'e iç ve dış politika konularının yanı sıra ülkenin genel ekonomik, siyasi ve sosyal durumu da dahil olmak üzere geniş yelpazede sorular yöneltti.