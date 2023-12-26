Putin, Rus donanmasına üç yeni savaş gemisi katılacak

ÇEKİM TARİHİ: 25 Aralık 2023

Bayrak çekme töreninden çeşitli görüntüler

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus donanmasına katılacak üç yeni savaş gemisi için düzenlenen bayrak çekme törenine katıldı.

Kremlin'in Pazartesi günü bildirdiğine göre Putin, St. Petersburg kentindeki Severnaya Verf tersanesinde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Amiral Golovko firkateyninin ülkenin Kuzey Filosu'na katılacağını, Naro-Fominsk küçük roket gemisi ve Lev Chernavin mayın tarama gemisinin ise Baltık Filosu'nda görev yapacağını söyledi.

"En yeni gemilerin filoya katılması, gemi inşa sektörünün canlılığını ortaya koyuyor" diyen Putin, sektörün an itibarıyla farklı sınıflardaki savaş gemilerinin kitlesel üretimini başarılı şekilde gerçekleştirdiğini sözlerine ekledi.

Rus lider, seri üretilen Amiral Golovko firkateyninin Kalibr seyir füzeleriyle donatıldığını ve en ileri teknolojilerle üretildiğini kaydetti.

Putin'in, sınıfındaki en başarılı projelerden biri olarak nitelendirdiği Naro-Fominsk küçük roket gemisi, uzun menzilli seyir füzeleriyle saldırı gerçekleştirebiliyor. Putin, Lev Chernavin'in ise benzersiz bir gövdeye sahip modern bir mayın tarama gemisi olduğunu belirtti.

Putin, "Gemi inşasına dair tüm planlarımızı kesinlikle gerçekleştirecek ve Rusya'nın donanma gücünü tüm stratejik doğrultularda nitelik açısından pekiştireceğiz" diye ekledi.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Moskova'dan bildiriyor. (XHTV)