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Putin: Çin'in Ukrayna Krizinin Siyasi Çözümüne İlişkin Tutumu Olumlu

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Putin, Çin'in Ukrayna krizinin siyasi çözümüne yönelik çabalarını değerlendirerek, Çin'in tutumu hakkında olumlu görüşlerini dile getirdi.

Putin, "Çin'in Ukrayna Krizinin Siyasi Çözümüne İlişkin Tutumu" belgesinde dile getirildiği üzere Çin'in, Ukrayna krizinin kökenlerini ve küresel jeopolitik etkisini net şekilde anladığını söyledi.

MOSKOVA, 15 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in Ukrayna krizinin siyasi çözümüne yönelik çabalarını değerlendiren Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin'in tutumu hakkında olumlu görüşlerini dile getirdi.

Perşembe günü başlayacak iki günlük resmi Çin ziyareti öncesinde Xinhua ile yazılı bir söyleşi yapan Putin, Çin'in Şubat 2023'te yayımladığı 12 maddelik "Çin'in Ukrayna Krizinin Siyasi Çözümüne İlişkin Tutumu" adlı belgede yansıtıldığı üzere Çin'in, Ukrayna krizinin kökenlerini ve küresel jeopolitik etkisini net şekilde anladığını belirtti. Putin, belgede işaret edilen kavram ve önerilerin, Çin'in durumu istikrara kavuşturmaya yönelik samimi arzusunu ortaya koyduğunu ifade etti.

Putin, Ukrayna krizinin barışçıl çözümü için kısa süre önce Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping tarafından önerilen dört ilkenin, bahsi geçen belgeye tam olarak uyduğunu vurguladı.

Putin, "Söz konusu adımlar, "Soğuk Savaş zihniyetini" terk etmemiz, bölünmez güvenliği sağlamamız, uluslararası hukuka ve BM Antlaşması'na saygı göstermemiz ve tüm bunları bir bütün olarak ve birbirleriyle uyumları dahilinde gerçekleştirmemiz gerektiği fikri üzerine inşa ediliyor" ifadesini kullandı.

Devlet başkanı, "Müzakereyi hiçbir zaman reddetmedik. Çatışmanın barışçıl yollarla kapsamlı, sürdürülebilir ve adil çözümünü arıyoruz. Ukrayna konusunda diyaloğa açığız, ancak bu tür müzakereler biz de dahil olmak üzere çatışmaya dahil olan tüm ülkelerin çıkarlarını dikkate almalı" ifadesine yer verdi.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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