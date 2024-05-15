Putin: Çin dövüş sanatlarıyla ilgiliyim

Putin, "Ülkemizde çok popüler olan Wushu da dahil olmak üzere Çin dövüş sanatlarıyla epey ilgiliyim" dedi.

MOSKOVA, 15 Mayıs (Xinhua) -- Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya ve Çin'in hem paylaştıkları geniş ortak sınır hem de yakın kültürel ve halklar arası ilişkiler sayesinde birbirlerine asırlardır ayrılmaz şekilde bağlı olduklarını söyledi.

Putin, Perşembe günü başlayacak iki günlük resmi Çin ziyareti öncesinde Xinhua'ya verdiği yazılı söyleşide, Rusya ve Çin'in ekonomik ve kültürel alanlarda eşit ve karşılıklı fayda sağlayan işbirliğini genişletmek suretiyle her iki ulusun da refahını teşvik ettiğini belirtti.

2024 ve 2025 yılları, Rusya ve Çin arasında Kültür Yılları olarak belirlendi.

Putin, günümüzde Rus toplumunda Çin kültür ve sanatına büyük ilgi duyulduğunu da kaydetti.

Çeşitli eğitim düzeylerindeki yaklaşık 90.000 Rus öğrencinin Çince öğrendiğini ve Çinli sanatçıların yer aldığı tur ve sergilerin son derece başarılı olduğunu kaydeden Putin, iki ülke arasındaki turist sayısının da artmaya devam ettiğini ve geçen yıl 730.000'den fazla Rus vatandaşının Çin'i ziyaret ettiğini hatırlattı.

Putin, "Çin'deki insanların da Rus edebiyatı, sanatı ve gelenekleriyle tanışmaya hevesli olduğunu biliyorum. Seçkin tiyatro gruplarımız ve müzisyenlerimiz düzenli olarak Çin'de sahne alıyor, müzeler kapılarını sanatçılarımızın sergilerine açıyor ve sinemalarda Rus filmleri gösteriliyor. Çinli dostlarımıza farklı etnik gruplardan oluşan Rusya'nın tarihi, sanatsal ve kültürel mirasını tüm çeşitliliğiyle tanıtmaya son derece istekliyiz" dedi.

Kendisinin de Çin kültürüne olan kişisel hayranlığından bahseden Putin, "Özellikle Çin'e yaptığım ziyaretlerde Çin'in eşsiz ve otantik geleneklerini keşfetmeye her zaman heves duyarım. Ülkemizde çok popüler olan Wushu da dahil olmak üzere dövüş sanatlarınızla epey ilgiliyim. Çin felsefesine de saygı duyuyorum. Aile üyelerim de Çin'e ilgi duyuyor, hatta bazıları Çince öğreniyor" ifadesini kullandı.