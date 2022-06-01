Prof. Kaboğlu'na Fransa'nın En Prestijli Nişanı 'Legıon D'honneur', Kılıçdaroğlu'nun Katıldığı Törenle Verildi - Haberler

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Prof. Kaboğlu'na Fransa'nın En Prestijli Nişanı 'Legıon D'honneur', Kılıçdaroğlu'nun Katıldığı Törenle Verildi

ANKA - Güncel
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Prof. Kaboğlu'na Fransa'nın En Prestijli Nişanı 'Legıon D'honneur', Kılıçdaroğlu'nun Katıldığı Törenle Verildi

CHP İstanbul Milletvekili Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu’na, Fransa'nın en yüksek dereceli nişanı olan Légion d'honneur verildi. Fransa'nın Ankara Büyükelciliği'ndeki törene CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da katıldı.

CHP İstanbul Milletvekili Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu'na, Fransa'nın en yüksek dereceli nişanı olan Légion d'honneur verildi. Fransa'nın Ankara Büyükelciliği'ndeki törene CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da katıldı.

CHP İstanbul Milletvekili Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu'na, Anayasa Hukuku çalışmaları sebebiyle Türkiye'nin kültürel ve toplumsal yaşamına ve Türkiye ile Fransa arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesine olan katkıları nedeniyle Fransa'nın en prestijli nişanı olan Chevalier dans l'Ordre National de la Legion d'Honneur nişanı Büyükelçi Herve Magro tarafından verildi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Fransa'nın Ankara Büyükelçiliği'nde düzenlenen törene katıldı. Kılıçdaroğlu, Kaboğlu'nu tebrik etti.

Légion d'honneur, Napolyon Bonapart'ın 19 Mayıs 1802 tarihinde imzaladığı bir kanun ile oluşturuldu ve Fransa'nın en yüksek dereceli sivil nişanı olarak tanımlanıyor.

ANKA / Güncel

Cumhuriyet Halk Partisi Kemal Kılıçdaroğlu İstanbul Fransa Güncel Haberler

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