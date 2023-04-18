Yeditepe Üniversitesi'nden Prof. Dr. Gazi Yaşargil'e altın rozet

Yeditepe Üniversitesi tarafından Prof. Dr. Gazi Yaşargil'e üniversitedeki son 10 yıllık çalışmaları için altın rozet takdim edildi.

Yeditepe Üniversitesi tarafından Prof. Dr. Gazi Yaşargil'e üniversitedeki son 10 yıllık çalışmaları için altın rozet takdim edildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, İstanbul Eğitim ve Kültür (İSTEK) Vakfı'nın kuruluş yıl dönümü Yeditepe Üniversitesi'nde düzenlenen törenle kutlandı.

Etkinlikte, kurum bünyesinde 10, 20 ve 30'uncu yılını dolduran tüm çalışanlar ödüllendirildi. Çalışanların altın rozetleri İSTEK Vakfı ve Yeditepe Üniversitesi Kurucu ve Onursal Başkanı Bedrettin Dalan, İSTEK Eğitim Yönetim Kurulu Başkanı Barış Dalan ve Yeditepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Canan Aykut Bingöl tarafından takıldı.

Törende, Amerikan Cerrahlar Birliği tarafından "yüzyılın beyin cerrahı" olarak adlandırılan Prof. Dr. Gazi Yaşargil'e, Yeditepe Üniversitesi'ndeki son 10 yıllık çalışmaları için altın rozet takdim edildi.

Prof. Dr. Gazi Yaşargil, yeni kitabının müjdesini verdi

Yüzlerce bilim insanının yetişmesini sağlayan ve binlerce hastaya hayat veren Prof. Dr. Gazi Yaşargil, gecede akademik çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Beynin yapısıyla ilgili yeni çalışmalarının olduğunu ve bu çalışmaların kısa süre içinde kitap olarak yayınlanacağını bildiren Yaşargil, Yeditepe Üniversitesi çatısı altında gerçekleştirdiği tüm çalışmalardan gurur duyduğunu kaydetti.

Yaşargil, Bedrettin Dalan ve Prof. Dr. Canan Aykut Bingöl'e kendisine tanıdıkları olanaklar için teşekkür etti.