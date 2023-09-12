Polis sıkışan trafiği helikopterle tespit edip açtı

Okulların açılmasıyla birlikte özellikle sabah saatlerinde polis tıkanan trafiği helikopterle tespit edip açtırdı

ADANA - Okulların açılmasıyla birlikte özellikle sabah saatlerinde polis tıkanan trafiği helikopterle tespit edip açtırdı.

2023-2024 eğitim-öğretim yılının dün başlamasıyla özellikle sabah okula gitme saatlerinde trafik bir çok noktada kilitlenmeye başlandı. Bu nedenle Adana Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçerek tıkanan noktaları helikopter ile tespit etti. Polis bu noktalara trafik polislerini telsiz ile yönlendirip yolun açılmasını sağladı. Bu anlar ise saniye saniye görüntülendi. Polisin bir hafta boyunca tıkanan yolların açılması için havadan ve karadan önlem alacağı öğrenildi.