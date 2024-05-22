PKK/YPG Tarafından Kaçırılan Kızının Dönmesini Bekleyen Öğretmen Anne

Suriye'nin kuzeydoğusunda PKK/ Ypg'nin işgalindeki Haseke ilinde öğretmen olan Selma Abdo, okul çıkışında terör örgütü tarafından kaçırılan 13 yaşındaki kızı Rim Abdo'nun eve dönmesini bekliyor.

Sınıf öğretmeni olduğunu belirten 50 yaşındaki Abdo, eşinin 4 yıl önce hayatını kaybetmesiyle ailesinin yükünü omuzlarına aldığını anlattı.

Kızının okul çıkışında terör örgütü PKK/ Ypg tarafından kaçırıldıktan sonra hayatının alt üst olduğunu belirten anne Abdo, PKK/YPG'den hesap sorulmasını ve kızının özgürlüğüne kavuşmasını istiyor.

Abdo, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kızının örgüt saflarında savaştırılmak amacıyla örgütün Şebibe Sevre adlı yapılanması tarafından kaçırıldığını ifade etti.

"Tek hayali doktor olmaktı"

Abdo, "Eşim 4 yıl önce geçirdiği felç sonucu hayatını kaybetti. Haseke'de bir okulda öğretmen olarak görev yapıyorum. Çocuklarım farklı bir okulda okuyordu." dedi

Sabahçı ve öğlenci olarak öğretmenlik yaptığını belirten Abdo, "Aralık 2023'te 13 yaşındaki kızım okuldan çıktıktan sonra örgüt tarafından kaçırıldı." ifadesini kullandı.

Abdo, "Küçük kızım 8. sınıfta okuyordu. Sabah onu okula bırakıp çalıştığım okula gitmiştim. İşim bitince eve döndüm. Oğlum okuldan eve dönmüş ama kızım gelmemişti. Dışarıya koştum, her yeri aradım bulamadım. 1 hafta boyunca her yeri arayıp haber bıraktım. Kızımın sınıf arkadaşları, Şebibe Sevre'nin kaçırdığını söylediler. Sorup soruşturdum. Görenlerle, arkadaşlarıyla, mahalledekilerle görüştüm, onlar (PKK/YPG) almıştı." diye konuştu.

Uzun uğraşlar sonucu 13 yaşındaki kızının nerede olduğunu öğrendiğini belirten Abdo, "Kızımı askeri kampa almışlar. Eğitim veriyorlar. 13 yaşındaki bir çocuğa nasıl askeri eğitim verilebilir, çocuğumun tüm düşüncesi oyun oynamak, tek hayali doktor olmaktı." dedi.

Örgütten hesap sorulmasını isteyen Abdo, "Örgüt nasıl olur da küçük bir kız çocuğunu kaçırır ve ona silah eğitimi verir? Kızımın diğer çocuklar gibi hayalleri vardı. Örgüt, kızım gibi birçok çocuğun hayalini öldürdü. Birçok annenin kollarından çocuklarını koparıp aldılar. Onlar bizim kalbimizi yaktı. Allah da onların kalbini yaksın." ifadelerini kullandı.