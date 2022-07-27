Piste iniş yapmak isteyen uçağın ön tekeri koptu Uşak Havaalanı'nda piste iniş yapmak isteyen eğitim uçağının ön tekeri koptu. Uşak Havaalanı'nda piste iniş yapmak isteyen eğitim uçağının ön tekeri koptu. Meydana gelen kaza sonucunda piste kalarak yan dönen uçağın pilotu kazayı yara almadan atlattı. Edinilen bilgilere göre Türk Hava Kurumu'na ait eğitim uçağının Uşak Havaalanı'na iniş yaptığı sırada ön tekeri koptu. Tekeri kopan uçak iniş yaptığı yerde yan döndü. İhbarlar sonrasında havaalanına tedbir amaçlı çok sayıda itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada eğitim uçağı pilotu Ç.Y. yara almadan kurtulurken tedbir amaçlı Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Korkutan kazayla ilgili ekiplerce inceleme başlatıldı. (Köksal Kılınç - İHA) İhlas Haber Ajansı / Güncel Güncel Haberler

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