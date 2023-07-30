Pınarhisar'da yol yapım çalışmaları devam ediyor

Belediye Başkanı İhsan Talay, Lüleburgaz Caddesi'nde devam eden çalışmaları inceledi, ekiplerden bilgi aldı. Altyapısı tamamlanan ve kaldırım düzenlemesi yapılan caddelerde asfaltlama çalışmalarının sürdüğünü belirten Talay, modern bir ilçe oluşturmak için çalıştıklarını ifade etti. Talay, çalışmaları 1 Ağustos'ta tamamlayarak yolu araç trafiğine açmayı hedeflediklerini bildirdi.