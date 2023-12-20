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Pendik'te Market Soygunu Şüphelisi Tutuklandı

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Pendik'te bir markette kasiyeri silahla tehdit ederek para ve sigara aldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, market soygunuyla ilgili çalışma başlattı.

Pendik'te bir markette, kasiyeri silahla tehdit ederek para ve sigara aldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, 18 Ekim'de Doğu Mahallesi'nde bir markette silah tehdidiyle kasadaki para ve sigara alıp kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Marketin güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, maskeli ve kapüşonlu bir şüphelinin sigara alma bahanesiyle geldiği markette, belinden çıkardığı tabancayla kasiyer T.D'yi tehdit ettiği, ardından havaya 1 el ateş edip kasadaki 4 bin 500 lira ile sigaraları alıp kaçtığını belirledi.

Adres ve kimliği tespit edilen şüpheli E.T. (34) polis ekiplerince yakalandı. Zanlının adresindeki aramada 2 tabanca ile 17 mermi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, marketin kasa bölümüne geldiğinde silahını çekerek havaya ateş açan şüphelinin, kasiyerden kasadaki paraları elindeki poşete doldurmasını istediği, parayı aldıktan sonra yaya olarak kaçtığı yer alıyor.

Kaynak: AA / Güncel

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