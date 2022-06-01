Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit olan Korkmaz'ın ismi Zonguldak'taki mahallesine verildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit olan Korkmaz'ın ismi Zonguldak'taki mahallesine verildi

AA - Mustafa Kemal Bektaş - Güncel
 - Güncelleme:
Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit olan Korkmaz'ın ismi Zonguldak'taki mahallesine verildi

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 26 Nisan'da teröristlerin roketatar saldırısı sonucu şehit olan piyade sözleşmeli er Doğukan Korkmaz'ın ismi, baba ocağının bulunduğu Zonguldak'ın Ereğli ilçesindeki mahalleye verildi.

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 26 Nisan'da teröristlerin roketatar saldırısı sonucu şehit olan piyade sözleşmeli er Doğukan Korkmaz'ın ismi, baba ocağının bulunduğu Zonguldak'ın Ereğli ilçesindeki mahalleye verildi.

Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, gazetecilere, CHP ve AK Parti'li meclis üyelerinin ortak talebi doğrultusunda belediye meclisinden geçen kararla şehit Korkmaz'ın isminin baba ocağının bulunduğu mahallede yaşatılacağını söyledi.

Şehidin ailesiyle görüşerek talepleri doğrultusunda karar verdiklerini anlatan Posbıyık, şunları kaydetti:

"Ailenin de talep ettiği, Ömerli Mahallesi Kaynarca ve Kurtuluş caddelerinin birleştiği yerden başlayıp, şehidimizin ailesinin evinin önünden geçerek Hüseyin İbrahim İzmirli Caddesi'ne kadar uzanan, Ömerli ve Ören Mahalle sınırında kalan yaklaşık olarak 900 metrelik yola Şehit Doğukan Korkmaz Caddesi ismini veriyoruz. Her iki meclis grubuna teşekkür ediyorum. İsmini orada yaşatacağız. Şehidimizi bir kez daha rahmet ve minnetle anıyorum."

AA / Mustafa Kemal Bektaş - Güncel

Zonguldak Doğukan Ereğli Şehit Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title