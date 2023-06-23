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Pençe-Kilit Operasyon Bölgesinde Teröristlere Ait Silah ve Mühimmat Ele Geçirildi

Pençe-Kilit Operasyon Bölgesinde Teröristlere Ait Silah ve Mühimmat Ele Geçirildi

Güncel Haberler

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde teröristlere ait çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildiğini açıkladı. Operasyon kapsamında 20 piyade tüfeği, 89 piyade tüfeği şarjörü, 23 tanksavar mermisi, 47 havan topu mühimmatı, 684 makineli tüfek mermisi, 77 bomba atar mühimmatı, 150 elektrikli fünye, 5 makineli tüfek namlusu, 8 misket bombası, el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler, 3 dron kumandası, 52 palaska ve 20 soğutucu sprey ele geçirildi.

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde, teröristlere ait çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde, teröristlere ait mağara, sığınak ve barınaklarda çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi. Yapılan son arama tarama faaliyetinde; 20 piyade tüfeği, kullanılmaz durumda 2 makineli tüfek, 89 piyade tüfeği şarjörü, 23 tanksavar mermisi, 47 havan topu mühimmatı, 32 sevk fişeği, 684 makineli tüfek mermisi, 77 bomba atar mühimmatı, 1 hassas terazi, 150 elektrikli fünye, 5 makineli tüfek namlusu, 8 misket bombası, el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler, 3 dron kumandası, 52 palaska ve 20 soğutucu sprey ele geçirildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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