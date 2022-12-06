PENÇE-KİLİT HAREKATI ŞEHİDİNİN NAAŞI ADANA'YA GETİRİLDİ

PENÇE-Kilit Harekatı bölgesinde PKK'lı teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcıyı infilak ettirmesi sonucu şehit düşen Piyade Komando Binbaşı Mehmet Duman'ın (41) naaşı, askeri uçakla Adana Şakirpaşa Havalimanı'na getirildi. Şehidin eşi Beyhan Duman, 'Sana doyamadım. Böyle mi görecektim seni' diyerek gözyaşı döktü. Irak'ın kuzeyinde Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yürütülen Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarının tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu Piyade Komando Binbaşı Mehmet Duman, şehit oldu. Bir çocuk babası Duman'ın şehadet haberinin ailesine verilmesinin ardından, Ceyhan ilçesine bağlı Sağkaya Mahallesi'ndeki baba evine Türk bayrakları asıldı.

'SANA DOYAMADIM'

Şehit Binbaşı Duman'ın naaşı, Hakkari Yüksekova'da düzenlenen törenin ardından, askeri uçakla Adana Şakirpaşa Havalimanı'na götürüldü. Şehidin ailesi, yakınlarının desteğiyle güçlükle ayakta durabildi. Eşi Beyhan Duman (35), 'Sana doyamadım. Böyle mi görecektim seni" diyerek gözyaşı döktü. Şehidin kardeşi İbrahim Duman'ın ise ağabeyinin kamuflajını giydiği görüldü.

MEMLEKETİNE UĞURLANDI

Binbaşı Duman'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, uçaktan indirilerek askeri araca yüklendi. Duman'ın cenazesi, Adana Valisi Süleyman Elban, İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, İl Emniyet Müdürü Doğan İnci, milletvekilleri, belediye başkanları, şehidin yakınları ve kent protokolünün katıldığı törenin ardından defnedilmek üzere Sağkaya Mahallesi'ne götürüldü. (DHA)