Pazaryeri Belediyesi Kır Düğün Salonu'nun çevre düzenlemesi devam ediyor

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde belediyeye ait düğün salonunun çevre düzenlemesi devam ediyor. Belediye Başkanı Zekiye Tekin, yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek bilgi aldı. Çalışmalar kapsamında düğün salonunun çevresine taş duvar örme çalışmaları başlatıldı.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde belediyeye ait düğün salonunun çevre düzenlemesi devam ediyor.

Pazaryeri Belediyesi Kır Düğün Salonu'nun çevre düzenlemesinde yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Zekiye Tekin, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Düğün salonunun çevresine taş duvar örme çalışmalarını başladığı anlatan Tekin, "Haydi bismillah dedik ve düğün salonumuzun duvarlarına başladık. İlçemize yakışır kullanışlı bir hizmet alanı için çalışıyoruz" dedi. - BİLECİK