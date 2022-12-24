Paris'teki gösterilerde gerilim

Fransa'nın başkenti Paris'te Ahmet Kaya Kültür Merkezi'ne düzenlenen saldırı sonrasında bugün yapılan protestolarda taşkınlıklar meydana geldi. Göstericiler çok sayıda aracı devirip ateşe verdi. Fransa'nın başkenti Paris'te Ahmet Kaya Kültür Merkezi'ne Cuma günü düzenlenen, üç kişinin öldüğü, üç kişinin de yaralandığı saldırıyı protesto amacıyla bugün binlerce Kürt gösterici sokağa çıktı. Öğlen saatlerinde Paris'teki Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan göstericilerin saygı duruşuyla başladığı gösteriler ilerleyen dakikalarda taşkınlıklara sahne oldu.

Bazı göstericilerin polise taş, sandalye ve benzeri maddeler fırlattığı, emniyet güçlerinin de biber gazıyla karşılık verildiği bildiriliyor. France Info kanalı, AFP haber ajansına dayandırdığı canlı anlatımında, olaylarda en az dört aracın göstericiler tarafından devrildiğini, en az birinin de ateşe verildiğini aktardı. Ülkenin çeşitli yerlerinde düzenlenen gösterilerde polis ile protestocular arasında yer yer çatışmalar yaşandığı da gelen haberler arasında.

Saldırgan: Kürtleri bilerek hedef aldım

Dünkü saldırının ardından Fransa Cumhrubaşkanı Emmanuel Macron olayda Kürtlerin hedef alındığını vurgulamıştı. Bugün de şüphelinin ifadesine ulaşan Fransız medyası saldırganın ırkçı olduğunu ve Kürtleri bilinçli olarak hedef aldığını itiraf ettiğini bildirdi. Zanlının gözaltı süresi uzatılırken savcılık adam öldürmekten, saldırı girişiminde bulunmaktan, ateşli silah ile saldırı gibi suçlamalardan soruşturmanın yürütüldüğünü açıklandı. 69 yaşında emekli lokomotif sürücüsü Fransız şüphelinin, geçen yıl da mültecilerin kaldığı çadırların bulunduğu bir kampa saldırı düzenlemekten bir süre gözaltında tutulduğu, kısa süre önce de tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı ortaya çıkmıştı.

Bu arada olayda öldürülenlerden birinin kadın, ikisinin de erkek olduğu bildirildi. Medyaya yansıyan haberlerde, şüphelinin yanındda iki veya üç dolu şarjör, 45 milimetrelik bir paket mermi paketi, pakette de 25 kurşun olduğu belirtiliyor. Kullanılan silahın da 1911 model, ABD yapımı Colt 45 tabanca olduğu ileri sürüldü. CDK-F: Ölen kadın aktivist Emine Kara

Fransa'daki 24 Kürt derneğin toplandığı çatı kuruluşu Demokrat Kürt Konseyi, (CDK-F) dünkü saldırıda hayatını kaybeden kadının Emine Kara adlı "Kürt hareketinin öncü aktivistlerinden" biri olduğu açıklandı. CDK-F'den yapılan açıklamada Kara'nın Fransa'da siyasi sığınma başvurusunda bulunduğu, ancak bu başvurusunun reddedildiği bilgisi de yer aldı.

Hayatını kaybeden erkeklerin ise sanatçı Mir Perwer ile Abdulrahman Kızıl adlı bir Kürt olduğu kaydedildi. Fransa'daki Kürt toplumu olaydan "bir terör saldırısı" olarak bahsederken, emniyet birimlerinin bugünkü protesto gösterileri öncesinde Kürt cemaatinden temsilcilerle biraraya geldiği bildirildi.

BFMTV ve France Info kanalları ayrıca saat 16 itibarıyla Demokrat Kürt Konseyi temsilcilerinin Fransa Adalet Bakanıyla bir araya geleceğini bildiriyor.

KCK'dan yapılan açıklamada ise dünkü saldırı "9 Ocak 2013 katliamının devamı" olarak nitelendirildi. "Türk devleti ve AKP-MHP iktidarı tarafından yapıldığı açık olan bu saldırıyı şiddetle kınıyoruz" ifadelerinin yer aldığı açıklamada, saldırının Avrupa devletlerinin ve istihbarat teşkilatlarının oluru ve desteğiyle gerçekleştirildiği ileri sürüldü. 9 Ocak 2013'te Paris'te düzenlenen saldırıda Kürt aktivistler Sakine Cansız, Leyla Şaylemez ve Fidan Doğan adlı üç kadın öldürülmüştü. Saldırının zanlısı olan Ömer Güney'in uzun yıllar Almanya'da da yaşadığı ortaya çıkmış, saldırının emrini MİT'in (Milli İstihbarat Teşkilatı) verdiği iddia edilmişti.

AFP,DW / ETO,ET