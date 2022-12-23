Paris'te Ahmet Kaya Kürt Kültür Merkezi'ne silahlı saldırı

Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan Ahmet Kaya Kürt Kültür Merkezi'ne düzenlenen silahlı saldırıda üç kişi öldürüldü. Fransa'nın başkenti Paris'teki silahlı saldırıda üç kişi öldü, üç kişi de yaralandı. Saldırının Ahmet Kaya Kürt Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildiği bildirildi.

Reuters'ın haberine göre, 10'uncu Bölge Belediye Başkanı Alexandra Cordebard gazetecilere yaptığı açıklamada, saldırının, Enghien Caddesi'ndeki bir Kürt kültür merkezinin yanı sıra Kürt merkezinin karşısındaki bir restoran ve bir kuaförü hedef aldığını kaydetti.

Savcılık da Paris'in 10'uncu Bölgesi'ndeki Doğu Garı yakınlarında meydana gelen olayın ardından 69 yaşındaki bir şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.

Saldırının nedeninin henüz bilinmediği, olayla ilgili cinayet soruşturması açıldığı açıklandı.

"Bir kişi yoğun bakımda, iki kişiyse ciddi şekilde yaralandı" diyen Paris savcısı Laure Beccuau, gözaltına alınan şüphelinin de yaralı olduğunu belirtti.

Beccuau, şüphelinin Fransız makamlarınca bilinen bir isim olduğunu ifade ederek olayın arkasındaki olası ırkçı unsurların araştırılacağını söyledi.

Savcı Beccuau, şüphelinin daha önce çadır kamplardaki sığınmacılara yönelik bir saldırı da gerçekleştirdiğini belirtti. Fransız BFM televizyonu, söz konusu saldırının bir yıl önce düzenlendiğini bildirmişti.

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin olay yerine gideceğini duyurdu.