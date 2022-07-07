PAMUKKALE'DE OTELLERDE DOLULUK ORANI YÜZDE 70'E ULAŞTI

DENİZLİ'de UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan ve beyaz travertenleriyle dünyaca ünlü Pamukkale'de, Kurban Bayramı tatili öncesi otellerde doluluk oranı, yüzde 70'e ulaştı. Denizli Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği (DENTUROD) Başkanı Gazi Murat Şen, "Yerli turistlerle birlikte bölgemizdeki otellerdeki doluluk oranının yüzde 90'lara çıkmasını bekliyoruz" dedi.

Türkiye'nin en önemli turizm noktalarından, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Pamukkale'de 9 günlük Kurban Bayramı tatili, turizmcileri sevindirdi. Yerli ve yabancı turistin ilgi gösterdiği ilçedeki otellerde doluluk oranı, yüzde 70'e ulaştı. Turistler, beyaz travertenleri görmenin dışında balon turu ve yamaç paraşütü yapabilecek, ayrıca antik kentleri gezebilecek. DENTUROD Başkanı Gazi Murat Şen, Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılması ile yerli turistlerin Pamukkale'yi de tercih ettiğini söyledi.

'YÜZDE 90'A ÇIKMASINI BEKLİYORUZ'

Bölgedeki otellerde yabancı turistlerle doluluk oranının yüzde 70 civarında olduğunu belirten Şen, "Yaz tatili aslında yeni başlıyor. Üniversite sınavları da bitti. Bayram tatilinin 9 gün olmasıyla birlikte Türkiye'de büyük bir hareketlilik yaşanacak. Biz de yerli turistlerle birlikte bölgemizdeki otellerdeki doluluk oranının yüzde 90'lara çıkmasını bekliyoruz. Hali hazırda yabancılarla doluluk oranları yüzde 70 seviyelerinde. Bunun da yerli turistlerle artmasını bekliyoruz. Bundan sonraki dönemde de yerli misafirlerimizin Pamukkale'yi tercih etmesini bekliyoruz" dedi.

'REZERVASYON YAPTIRMADAN GELMEYİN'

Bölgedeki bir termal otelin genel müdürü olan Levent Altuntaş ise "Turizmciler olarak 9 günlük bayram tatilinde iç pazarda yoğun bir hareketlenme bekliyoruz. Tatil sahilleri etkileyecek gibi düşünülebilir ancak Pamukkale'de doğal miras listesinde yer alan, termal kaynakların yanı sıra soğuk havuzları da bulunan çok sayıda tesis var. Antik kentleri ile zengin Denizli, aynı zamanda bir geçiş noktasıdır. Bayram tatili ile ilgili beklentilerimiz büyük. Bayramın ikinci gününden itibaren yoğunluk bekliyoruz. Bölgemize gelecek olan ziyaretçilerimizden mutlaka rezervasyonlarını tamamlamalarını istiyoruz. Rezervasyon yaptırmadan gelmemelerini rica ediyoruz" diye konuştu.

Demirören Haber Ajansı / Güncel