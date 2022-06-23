Pakistan, Türkiye ile Keşmir, Kıbrıs ve BM konusunda benzer görüşlere sahip

Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi, Türkiye ile Keşmir, Kıbrıs ve Birleşmiş Milletlerin yeniden yapılandırılması konusunda benzer görüşlere sahip olduklarını bildirdi.

Cumhurbaşkanlığı Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi İhsan Mustafa Yurdakul, veda ziyareti kapsamında Cumhurbaşkanı Alvi tarafından kabul edildi.

Alvi, Türkiye'nin Keşmir meselesinde Pakistan'a verdiği kararlı destek ve İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Cammu Keşmir Temas Grubu'ndaki aktif rolü dolayısıyla memnuniyetini vurguladı.

Pakistan'ın Türkiye ile Keşmir, Kıbrıs ve Birleşmiş Milletlerin yeniden yapılandırılması konusunda benzer görüşlere sahip olduğuna işaret eden Alvi, iki ülke arasındaki ilişkilerin örnek nitelikte olduğuna dikkati çekti.

Cumhurbaşkanı Alvi, Türkiye ve Pakistan'ın diğer Müslüman ülkelerle birlikte İslamofobiye karşı mücadele ihtiyacını savunduklarını belirterek, İslamofobinin Hindistan başta olmak üzere tüm dünyada yükselişte olduğunu kaydetti.