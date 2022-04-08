Pakistan, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Haberler

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Pakistan, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

AA - Muhammet Nazım Taşcı - Güncel
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Pakistan, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Asya ülkelerinden Pakistan, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgını etkisini sürdürüyor.

Asya ülkelerinden Pakistan, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden (NCOC) yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 141 vakayla ülkedeki toplam vaka sayısı 1 milyon 526 bin 234'e yükseldi.

İyileşenlerin sayısı 1 milyon 486 bin 650'ye çıktı. Kovid-19 sebebiyle 30 bin 361 kişinin öldüğü Pakistan'da son 5 gündür salgın dolayısıyla yaşamını yitiren olmadı.

Pakistan'da bugüne kadar 242 milyon 473 bin dozun üzerinde Kovid-19 aşısı uygulandı.

Malezya

Malezya Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 11 bin 994 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıkarken vaka sayısı 4 milyon 292 bin 585'e yükseldi.

16 bin 603 kişi daha virüsü yendi, iyileşen kişi sayısı 4 milyon 99 bin 786 oldu.

Son 24 saatte 36 kişinin Kovid-19'dan hayatını kaybettiği Malezya'da virüs kaynaklı can kayıplarının sayısı 35 bin 228'e ulaştı.

Japonya

Japonya'da Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 51 bin 953 artarak 6 milyon 949 bin 7'ye, virüse bağlı can kaybı sayısı 69 artışla 28 bin 617'ye yükseldi.

Ülke genelinde 484 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.

AA / Muhammet Nazım Taşcı - Güncel

Togo Cumhuriyeti, Pakistan, Japonya, Malezya, Güncel, Haberler

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