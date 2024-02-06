Üye Girişi
Haberler

Pakistan'da İmran Han'ın hapis cezaları siyasi kararlar olarak nitelendirildi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Pakistan'da eski Başbakan İmran Han'ın devlet sırlarını ifşa etmekten aldığı hapis cezalarının siyasi kararlar olduğunu savunan bir grup, BM'ye dilekçe sundu.

Pakistan'da tutuklu eski Başbakan İmran Han'ın devlet sırlarını ifşa etmekten aldığı hapis cezalarının siyasi kararlar olduğunu savunan "Devlet İşkencesine Karşı Vatandaşlar (CAST)" adlı grup, soruşturma başlatılması çağrısıyla Birleşmiş Milletler'e (BM) dilekçe sunduğunu duyurdu.

Avukatlar, insan hakları aktivistleri ve doktorlardan oluşan CAST adlı grubun Direktörü ve İmran Han'ın kuzeni olan Dr. Osman Khan, İngiltere'nin başkenti Londra'da Pakistan'daki siyasi baskı iddialarına ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Osman Han, kuzeni İmran Han'ın devlet sırlarını ifşa etmekten aldığı hapis cezalarının siyasi kararlar olduğunu ve Pakistan'da perşembe günü yapılacak genel seçimlere Han'ın partisinin katılmasının engellenmek istendiğini öne sürdü.

Han, BM Düşünce ve İfade Özgürlüğünün Desteklenmesi ve Korunması Özel Raportörüne soruşturma başlatması talebiyle resmi dilekçe sunduklarını açıkladı.

BM ve uluslararası toplumun, İmran Han'a adalet için harekete geçmesi gerektiğini söyleyen Osman Han, "Sadece İmran Han'ın hapisten çıkması ve yaklaşan seçimlere katılması istikrarı yeniden sağlayabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Kuzeni İmran Han ile en son geçen yıl gözaltına alınmadan önce görüştüğünü dile getiren Osman Han, "O bir lider değil. Liderler gelir ve gider. O bir kahraman. Kahraman olarak kalacak." yorumunda bulundu.

" Pakistan'daki siyasi durumla ilgili olarak acil soruşturma çağrısında bulunduk"

Basın toplantısına katılan uluslararası davalara bakan avukat Tayab Ali de konuşmasında Han'ın partisi Pakistan Adalet Hareketi destekçisi binlerce kişinin tutuklandığını ve gözaltına alındığını kaydetti.

Tayab Ali, "Pakistan'daki siyasi durumla ilgili olarak acil soruşturma çağrısında bulunduk." ifadesini kullandı.

Pakistan'da perşembe günü yapılması planlanan genel seçimin, "mevcut baskı ortamında özgür ve adil seçimlere gölge düşüreceğini" öne süren Ali, "Bu sadece yerel bir mesele değil, temel bir insan hakları meselesidir." dedi.

Han, 5 Ağustos 2023'te tutuklanmıştı

Eski Başbakan İmran Han, yargılandığı yolsuzluk davasında verilen tutuklama kararının ardından 5 Ağustos 2023'te cezaevine gönderilmişti.

Han hakkında yargılandığı yolsuzluk davası kapsamında verilen 3 yıl hapis cezası, 29 Ağustos 2023'te ertelenerek eski Başbakan'ın kefaletle serbest bırakılmasına hükmedilmişti. Ancak 30 Ağustos 2023'te Hakim Abul Hasnat Zülkarneyn, savcılığın talebi üzerine "devlet sırlarını ifşa etmekle" suçlanan Han'ın tutukluluk süresini uzatmıştı.

Eski Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi de benzer sebeple 19 Ağustos 2023'te İslamabad'daki evinde gözaltına alınarak cezaevine gönderilmişti.

Mahkeme, Han ve eşi Bibi'yi 14'er yıl hapis cezasına mahkum etmişti

Pakistan'da mahkeme, 30 Ocak'ta "devlet sırlarını ifşa etmekle" suçlanan ve tutuklu yargılanan eski Başbakan Han ve eski Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi'yi 10'ar yıl hapis cezasına çarptırmıştı. 31 Ocak'ta da başbakanlığı döneminde aldığı hediyelerin ayrıntılarını açıklamadığı ve hediyeleri sattığı gerekçesiyle yargılandığı yolsuzluk davasında suçlu bulunan Han ve eşi Bibi 14'er yıl hapis cezasına mahkum edilmişti.

Son 1 haftada aldığı üçüncü hapis cezası

Ayrıca mahkeme, 3 Şubat'ta tutuklu eski Başbakan Han ve eşi Büşra Bibi'ye, yasa dışı evlilik yaptıkları gerekçesiyle 7'şer yıl hapis cezası vermişti.

Büşra Bibi'nin eski eşi Havar Maneka, Bibi ile ayrılmasından yaklaşık 6 yıl sonra, İmran Han ile Bibi'nin yasa dışı şekilde evlendiklerine dair mahkemeye itirazda bulunmuştu.

İtirazında, Maneka, Bibi'nin, kendisinden boşanmasının ardından "iddet" olarak adlandırılan bekleme süresi dolmadan İmran Han ile evlendiğini ve evliliğin İslam nikah şartlarına uymadığını ve yasa dışı olduğunu belirtmişti.

Kaynak: AA / Güncel

Birleşmiş Milletler İmran Khan Pakistan İnsan Hakları Uluslararası İlişkiler Hukuk Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

7 Şubat İstanbul elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrik kesintisi! 7 Şubat 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! 7 Şubat Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanır? 7 Şubat 2024 Çarşamba Şans Topu sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 7 Şubat 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 7 Şubat AFAD ve Kandilli deprem listesi! 7 Şubat Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 7 Şubat 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 7 Şubat Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! ZTK Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final kura çekimi ne zaman, saat kaçta? 7 Şubat Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! Galatasaray muhtemel rakipleri kim (ZTK Ziraat Türkiye Kupası)? 7 Şubat İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Bugün İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! 7 Şubat Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! 7 Şubat Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da elektrik kesintisi! Bilişim suçları nelerdir? Bilişim suçu işleyenler ne ceza alır? Bilişim suçu nedir? Bilişim suçları cezaları ne? Falda tavşan görmek nedir? Falda tavşan çıkması ne anlama gelir?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title