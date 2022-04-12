Öznur'un şüpheli ölümünü otopsi aydınlatacak

AKKUŞ, ORDU (DHA) - ORDU'da, yalnız yaşadığı evde çıplak halde ölü bulunan Öznur Temiz (27), Akkuş ilçesinde toprağa verildi. Alınan kan ve doku örnekleri incelenmek üzere adli tıp kurumuna gönderilen Temiz'in ölüm nedeni, otopsi raporuyla ortaya çıkacak.

Olay, önceki gün Ünye ilçesi Çamurlu Mahallesi Arif Kaptan Sokak'taki 6 katlı binanın 2'nci katında meydana geldi. Eşiyle boşanma aşamasında olan 2 çocuk annesi Öznur Temiz'den haber alamayan yakınları, polise haber verdi. İhbar üzerine, adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Zile basan polisler, kapı açılmayınca çilingir yardımıyla eve girdi. Ekipler, Öznur Temiz'i, yer yatağında çıplak halde, üzerinin bir kısmı battaniyeyle örtülü hareketsiz yatarken buldu. Hayatını kaybettiği belirlenen Temiz'in cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından otopsi için Ordu Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Öte yandan Öznur Temiz'den alınan kan ve doku örnekleri ise incelenmek üzere Trabzon Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Genç kadının kesin ölüm nedeni otopsi raporuyla ortaya çıkacak.