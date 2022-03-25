Özkan'dan Demirci Marangoz ve Benzerleri Odasının yeni yönetimine başarı dileği

KARACABEY, BURSA (Bültenler) - Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, Karacabey Demirci Marangoz ve Benzerleri Odası Başkanı Nedim Sındıran ve oda yönetimini makamında ağırladı. Gerçekleşen görüşmede, sanayi bölgesi başta olmak üzere çeşitli konular da istişare edildi. Başkan Özkan, yeniden göreve seçilen Sındıran'ı tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Gerçekleşen görüşmede, yeni yönetimle bir araya gelen Belediye Başkanı Ali Özkan tebriklerini ileterek, çalışmalarında başarılar diledi.

Sanayi bölgesinde başlayacak çalışmalar konuşuldu

Sohbette ayrıca sanayi bölgesinde yakında başlayacak olan içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarındaki yenileme çalışmaları ile ilgili de çeşitli istişareler yapıldı.

BUSKİ Karacabey Şube Müdürü Koray Şahiner de görüşmeye katılarak, altyapı çalışmalarıyla ilgili oda yönetimine ayrıntılı bilgilendirmelerde bulundu.

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