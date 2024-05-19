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Özgür Özel'den Tokat'taki Patlama İle İlgili Geçmiş Olsun Mesajı

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Tokat Erbaa'da meydana gelen patlamada yaralanan 5'i jandarma 7 kişi için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Tokat Erbaa'da jandarma ekiplerinin ihbar üzerine gittiği evde meydana gelen patlamada yaralanan 5'i jandarma 7 kişi için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, X hesabından bu gece yaptığı paylaşımla Tokat Erbaa'da jandarma ekiplerinin ihbar üzerine gittiği evde meydana gelen patlamada yaralanan 5'i jandarma 7 yurttaşa acil şifa dileklerini iletti.

Özel'in yaptığı paylaşım şöyle:

"Tokat Erbaa'da jandarma ekiplerinin ihbar üzerine gittiği evde meydana gelen patlamada yaralanan 5'i jandarma 7 yurttaşımıza acil şifalar diliyorum. Yaralıların Tokat'ta sürmekte olan tedavileri ve durumlarını yakından takip ediyoruz."

Özel, Tokat Milletvekili Kadim Durmaz'ı süreci yakından takip etmesi için görevlendirdi.

Kaynak: ANKA / Güncel

Özgür Özel Jandarma Erbaa Tokat Güvenlik Politika Güncel Haberler

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