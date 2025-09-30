ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 30 Eylül 2025

6 Nisan 1920

1- İstanbul'daki havalimanlarında uçan yolcu sayısı Türkiye nüfusunu aştı

İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanlarından icra edilen seferlerle bu yılın 8 ayında toplam 86 milyon 454 bin 717 kişi seyahat etti

Böylece İstanbul'daki havalimanlarından uçan yolcu sayısının TÜİK tarafından 85 milyon 824 bin 854 kişi olarak açıklanan Türkiye nüfusunu geçtiği belirlendi

(Kenan Irtak/İstanbul)

2- Türk-Arap ekonomik işbirliği İstanbul'da güçlenecek

Türk-Arap Ekonomi Forumu Başkanı Murat Efe:

"16. Türk - Arap Ekonomi Forumu 2 Ekim'de İstanbul'da gerçekleştirilecek. Etkinlik, her yıl olduğu gibi bu yıl da hükümet üyelerini, bölgesel ve global düzeyde üst düzey kurum ve kuruluş temsilcilerini, sektör liderlerini bir araya getirecek"

"Hedefimiz, ekonomik kalkınmanın yanı sıra bölgemizde kalıcı barış ve istikrarın sağlanmasına katkıda bulunmak"

(Gökhan Yıldız/İstanbul)

3- Türk bilim insanlarından gözdeki sarı nokta hastalığı için özgün ilaç

İzmir Biyotıp ve Genom Merkezinde görevli bilim insanları, retinadaki görme bozukluğundan kaynaklanan ve halk arasında sarı nokta olarak bilinen hastalığı tedavi amacıyla özgün ilaç geliştirdi

Dr. Sibel Kalyoncu Uzunlar: "Piyasaya geçebilmesi için hayvan deneylerinin tamamlanması gerekiyor. Bu tamamlandıktan sonra klinik araştırmalar başlıyor"

(Tezcan Ekizler/İzmir) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- İLETİŞİMDE 5G DEVRİ - 5G'de ABD-Çin rekabeti kızıştı, 6G için de hazırlıklar başladı

Dünyada 5G kullanan ilk ülke 2018'de ABD olurken, Güney Kore bu ülkeyi izledi

ABD ve Asya'nın devlerinin ardından 2020'nin sonlarına doğru İngiltere, İtalya ve Almanya başta olmak üzere Avrupa'nın dört bir yanında 5G teknolojisi kullanılmaya başlandı

Dünya genelinde 5G abone sayısının 2027'de 4,5 milyara ulaşması bekleniyor

(Ayşe Böcüoğlu Bodur-Tolga Yanık/Ankara)

5- Küresel Sumud Filosu'na katılanlari ilişkin hazırladığımız bazı haberlerin başlıkları:

Küresel Sumud Filosu'ndaki Yahudi müzisyen, İsrail'in Yahudi kimliğini istismar ettiğini söyledi

(Salih Okuroğlu/Viyana) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Küresel Sumud Filosu'ndaki emekli İngiliz savaş pilotu, saldırılar sonrası daha kararlı olduklarını belirtti

(Behlül Çetinkaya/Londra) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Küresel Sumud Filosu'ndaki ABD'li aktivist Stumo, ülkesinin Gazze'deki soykırımı finanse ettiğine işaret etti

(Muhammet İkbal Arslan/Cenevre) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Küresel Sumud Filosu'na katılan Fransız hemşire Baouya, Gazze'deki organize kıtlığa dikkati çekti

(Esra Taşkın/Paris) (Görüntülü)

6- ABD'de hükümet kapanma riskiyle karşı karşıya

Ülkede federal hükümet, yerel saatle gece yarısına kadar bütçe tasarısı Kongre'den geçmezse kapanacak

Kapanma durumunda hükümet, finansman yetersizliği nedeniyle temel hizmetler dışındaki faaliyetlerine ara verecek

(Dilara Zengin/Sevgi Ceren Gökkoyun/Washington)

7- Şiddetli don olayları tarımsal üretimde yeni teknoloji ve stratejilerin geliştirilmesini zorunlu kılıyor

Türk Ziraat Yüksek Mühendisleri Birliği Genel Başkanı Mehmet Ali Ünal: "Bir gün bahar havası yaşanırken, ertesi gün şiddetli donlarla karşılaşabiliyoruz. Bu tablo, tarımsal üretim planlamasında ve bahçe yönetiminde, yeni stratejiler geliştirmemizi zorunlu kılıyor"

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bülent Gülçubuk: "Don olaylarının etkisini azaltmak için gelişmiş tahmin ve izleme sistemlerinin oluşturulmasına, yapay zeka uygulamasından daha fazla yararlanılmasına ve akıllı tarım tekniklerinden üretici örgütleri temelinde daha fazla yararlanmaya gereksinim var"

(Mehmet Can Toptaş/Ankara)

8- Doğada 982 bin 892 keklik ve sülünle kene mücadelesi

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yılbaşından bu yana yaklaşık 36 bin keklik doğayla buluşturularak Keklik Salım Programı başarıyla tamamlandı

Aynı dönemde 6 bin sülün daha doğaya salındı, yıl sonuna kadar sayının 9 bine çıkarılması hedefleniyor

(Hülya Ömür Uylaş/Ankara)

9- Kumar bağımlılığı en çok gençleri hedef alıyor

Yeşilay Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Merih Altıntaş: "Kumar Raporu verilerine göre, kumara başlama yaşının oldukça düştüğünü görüyoruz. 15 ve 24 yaş arasında biraz daha yoğunlaşıyor sayılar. Boşanmaların yüzde 2'si kumarla ilgili sorunlar nedeniyle oluyor"

Yeşilay Bilim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Murat Şentürk: "Sosyal medyadaki bazı içerikler aslında kumarla birlikte ne kadar para kazanıldığını söylüyor fakat ne kaybedeceğinizi söylemiyor. Hayatınızı kaybedeceksiniz. Bu içerikler sadece sizi o alana çekip, sizin gelirlerinizi, her şeyinizi almaya talip olan videolar. Bunların hepsi aslında yine kumar endüstrisinin geliştirdiği içerikler"

(Fatma Nur Duman Arı/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

10- Açık Denizlerde Biyoçeşitliliği Koruma Anlaşması 2026'da yürürlüğe girecek

Bursa Teknik Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Levent Bilgili:

"Anlaşma ile açık denizlerdeki biyolojik çeşitlilik de koruma altına alınacak. Bu nedenle yürürlüğe girmesi, okyanusların ve biyolojik çeşitliliğin korunması için hayati bir yasal dayanak sağlıyor"

"Türkiye, bu anlaşmayla ulusal yetki alanlarında edindiği bilgi birikimini okyanus koruma stratejilerine uyarlayabilir ve özellikle mavi ekonomi başta olmak üzere bölgesel liderliğini küresel düzeyde de yansıtabilir"

(Gülseli Kenarlı/İstanbul)

11- Küresel nükleer enerji üretimi geçen yıl rekor kırdı

Nükleer reaktörler 2024'te 2 bin 667 teravatsaat üretimle 18 yıl önceki rekoru geride bıraktı

Yapay zeka ve veri merkezlerinin elektrik ihtiyacı nedeniyle yükselen talep, nükleerin önemini yeniden gündeme getiriyor

(Hümeyra Ayaz/Ankara)

12- Milli sporcular, eylülde tarihi başarılara imza attı

Milliler, eylül ayında olimpik ve paralimpik branşlarda katıldıkları uluslararası organizasyonlarda önemli başarılara ulaştı

A Milli Erkek Basketbol Takımı EuroBasket 2025'te, A Milli Kadın Voleybol Takımı da Dünya Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı

Dünya Şampiyonası'nı 6. sırada tamamlayan A Milli Erkek Voleybol Takımı, organizasyon tarihindeki en iyi derecesini elde etti

Singapur'da düzenlenen Dünya Para Yüzme Şampiyonası'nda 5 altın madalya kazanan Defne Kurt, tarihe geçti

Paralimpik oyunları şampiyonu Öznur Cüre Girdi, Dünya Para Okçuluk Şampiyonası'nda yarıştığı üç kategoride de madalya kazanma başarısı gösterdi

Para atletler Aysel Önder ve Muhammet Khalvandi, kategorilerinde rekor kırarak dünya şampiyonu oldu

(Halil İbrahim Avşar/Ankara) (Grafikli)

13- Burak Yılmaz, kariyerinin en iyi puan ortalamasına Gaziantep FK'de ulaştı

Beşiktaş, Kayserispor ve Kasımpaşa'dan sonra Gaziantep FK'yi çalıştıran Yılmaz, Güneydoğu ekibiyle çıktığı 5 müsabakada 3 galibiyet ve 2 beraberlik yaşayarak maç başına 2,2 puan ortalaması tutturdu

(Ömer Faruk Salman/Gaziantep)

