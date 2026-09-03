ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 3 Eylül 2026

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

1- İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç, AA Finans Masası'na konuk oldu:

"Merkez Bankasının bir miktar daha faizler konusunda ketum davranacağını gözlemliyoruz. İlk işaret bu 3 puanlık pencerenin kapanması oldu. Dolayısıyla önümüzdeki PPK'da benim öngörüm, bu 3 puanlık pencerenin hayata geçmesi ama bir süre daha faizin bu şekilde devam edeceği yönünde"

"Türkiye, bu güvenli tedarikçi olma avantajını yukarıya doğru taşıyacak süreçlerin üzerine kafa yormalı ve bütün bu olumsuzlukları kısmen de olsa olumluya çevirecek yöntemleri geliştirip bunları hayata geçirmesi gerekiyor"

"Sadece yapay zeka uzmanlarının sayısını artırarak bu işi çözemeyiz. İş dünyasında faal olan iş gücümüzün önemli bir kısmını yapay zekaya hazırlama konusunda çok ciddi ve etkili programları hayata geçirmemiz lazım"

2- OGM, orman köylüsü kadınlara bu yıl 20,6 milyon lira mikro kredi desteği sağladı

Bu yıl iç kaynaklardan 392, dış kaynakla yürütülen İklime Dirençli Ormancılık Projesi kapsamında 359 olmak üzere 751 kadına mikro kredi desteği verilmesi planlanıyor

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey:

"Kadınlarımızın kendi üretim faaliyetlerini geliştirebilmeleri için imkanlarımız ölçüsünde destek olmaya devam ediyoruz"

(Mehmet Can Toptaş/Ankara) (Fotoğraflı)

3- Kira sözleşmelerinin e-Devlet'ten yapılması ev sahibi-kiracı anlaşmazlıklarında anahtar olacak

Tüketici Hakları Derneği Genel Başkanı Ergün Kılıç:

"Kira bedeli, depozito, ödeme tarihi ile sözleşmenin başlangıç ve bitiş tarihi gibi önemli bilgiler kayıt altına alınacak. Böylece sözleşme sonrasında ortaya çıkabilecek 'Ben böyle anlaşmamıştım' veya 'Sözleşmede böyle yazmıyordu' şeklindeki tartışmaların önüne geçilmesi kolaylaşacak"

(Serhat Tutak/Ankara)

4- KVKK'den müşterilerinin kişisel bilgilerini koruyamayan şirkete 1 milyon lira ceza

Restoran ve hızlı servis gıda sektöründe faaliyet gösteren bir şirketin sistemine zararlı yazılımla yetkisiz erişim sağlayan siber saldırganlar, 505 bin 337 müşterinin kişisel bilgisini ele geçirdi

KVKK, veri güvenliğini sağlamaya yönelik teknik ve idari tedbirler almayan ve veri ihlalinden etkilenen kişilere bildirim yapmayan şirkete 1 milyon lira idari para cezası verdi

(Abdullah Sarica/Ankara)

5- Teknogirişim Rozeti 1042 işletmeyi vitrine çıkardı

Girişimlerin görünürlüğünün artırılması, potansiyellerinin desteklenmesi ve rekabet güçlerinin yükseltilmesinde anahtar olarak nitelendirilen Teknogirişim Rozeti sayısının yıl sonuna kadar 5 bine yükseltilmesi hedefleniyor

Yılın ikinci yarısında rozet sahibi girişimlere yönelik destek, teşvik ve programların çeşitlendirilmesi planlanıyor

(Zeynep Duyar/Ankara)

6- Yapay zeka altyapısında 31,6 trilyon dolarlık yatırım yarışının rotasını "elektrik" belirleyecek

Küresel veri merkezi yatırımlarının 2050'ye kadar 31,6 trilyon dolara ulaşması beklenirken, yatırımların yönünü uygun fiyatlı, güvenilir ve düşük karbonlu elektriğe erişim belirleyecek

Türkiye, veri egemenliğinin güçlendiği senaryoda yatırım çekebilecek ülkeler arasında gösteriliyor

(Gökçe Küçük Topbaş/Ankara)

7- Altın ağustosta 7 ayın en güçlü aylık yükselişini gerçekleştirdi

Vadeli işlem ve emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen:

"Altın fiyatlarındaki yükseliş ABD Hazine Bakanlığı'nın uzun vadeli tahvil alımlarını artıracağını açıklamasından kaynaklı bir tepki yükselişiydi"

"Ama bunu bütün bunların ötesinde ben merkez bankalarının altın alımlarının olduğunu da düşünüyorum"

(Burhan Sansarlıoğlu/İstanbul)

8- Japonya'da tahvil faizleri 30 yılın zirvesinde

???????- Asya piyasaları analisti Sadi Kaymaz:

"Yatırımcılar, uzun vadede ellerindeki borç senetlerini değerlerinin nispeten daha hızlı eriyeceğini düşünerek satıyor veya elde tutmak için daha fazla prim talep ediyor"

"Bu çerçevede Japonya'da bakanlıkların önümüzdeki mali yıl için rekor bütçeler talep ettiğini belirtmek lazım"

(Ali Canberk Özbuğutu/İstanbul)

9- Dijital yorgunluğa karşı teknolojide yeni arayış: Daha az ekran, daha çok dikkat

Sürekli bildirim, algoritma ve sonsuz içerik akışıyla şekillenen dijital yaşamın sebep olduğu yorgunluk, tüketicileri daha az özellik sunan ancak dikkatlerini korumalarına yardımcı olan yeni nesil teknoloji ürünlerine yönlendiriyor

Princeton Üniversitesi Henry Charles Lea Tarih ve Bilim Tarihi Profesörü D. Graham Burnett: "İnsanlar dikkat ekonomisinin sömürücü yapısından zarar gördüklerinin farkına varıyor ve dikkatlerini korumanın yollarını arıyor"

(Muhammet Tarhan/İstanbul) (Görüntülü)

10- Uzmanlardan okula uyum sürecinde "ekran, iletişim ve doğru ebeveyn tutumu" uyarısı

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi ve dilbilimci Doç. Dr. Mehmet Gürlek: "Bir kere söz varlığını geliştirmenin ilk yolu, sanıldığı gibi bolca kitap okumak değil, tabii ki o çok önemli bir şey ama her şeyden önce çocuğun ev içinde sağlam ve sağlıklı bir iletişim ortamına ihtiyacı var"

Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Hastanesi Uzman Klinik Psikolog Özgenur Taşkın: "Çocukların uyumunu hızlandıran şey baskı değil, tutarlılık, tekrar ve güvende hissettirmektir"

(Koray Taşdemir/İstanbul (Fotoğraflı-Görüntülü)

11- İstanbul'da yapay zeka destekli "Avcı"yla siber suçlulara göz açtırılmıyor

Yasa dışı bahisle mücadelede teknolojik imkanlardan yararlanan Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yapay zeka destekli geliştirilen "Avcı" programıyla şüphelilerin sosyal medya gruplarında suç tespitleri yapıyor

Suç Gelirleriyle Mücadele Büro Amirliğinde görevli ekip şefi polis memuru Engin Dali: "Program sayesinde şüphelilerin sosyal medya gruplarına erişim sağlanmış ve suç tespitleri yapılması akabinde 2026 yılında tespit edilen 138 şüpheli gözaltına alınmış, 104 şahıs hakkında tutuklama kararı verilmiştir"

(Mustafa Mert Karaca/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

12- FIBA 2026 Kadınlar Basketbol Dünya Kupası'nın perdesi yarın açılacak

Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenecek organizasyona 16 takım katılacak

Türkiye, C Grubu'nda Belçika, Avustralya ve Porto Riko ile mücadele edecek

ABD'nin 11 kez şampiyon olduğu Dünya Kupası'nda SSCB 6, Avustralya ve Brezilya ise birer defa kupayı müzesine götürdü

(Emre Doğan/Berlin) (Grafikli)

13- Futbol tarihinde en pahalı 10 transferin üçü bu sezon gerçekleştirildi

Avrupa'nın 5 büyük futbol liginde yaz transfer dönemi sona erdi

Tüm zamanların en pahalı 10 transferinden üçü olan Fernandez, Anderson ve Rogers'ın transferleri bu yaz İngiltere Premier Lig'de gerçekleştirildi

İspanyol ekibi Barcelona'dan 2017-18 sezonunda 222 milyon avroluk rekor bonservis bedeliyle Fransız temsilcisi PSG'ye transfer olan Brezilyalı yıldız futbolcu Neymar, hala listenin zirvesinde bulunuyor

(Fatih Erel/İstanbul) (Grafikli)

14- Fenerbahçe-Beşiktaş derbilerinde kart sayıları dikkati çekiyor

İki takım arasında oynanan son 30 lig maçında hakemler, toplam 20 kırmızı ve 177 sarı kart gösterdi

Söz konusu derbilerde Beşiktaş 14 kırmızı ve 89 sarı, Fenerbahçe ise 6 kırmızı ve 88 sarı kart gördü

(Bozhan Memiş/İstanbul)

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Kaynak: AA