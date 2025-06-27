ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 27 Haziran 2025

6 Nisan 1920

1- "Asenalar Filo", Türk Hava Kuvvetlerinin Gök Vatan'da kesintisiz uçuş yapmasını sağlıyor

Adana İncirlik'te bulunan 10. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda konuşlu "Asenalar Filo" olarak bilinen 101'inci Havada Yakıt İkmal Filo, envanterinde yer alan KC-135R stratotanker tipi tanker uçaklar ile bir F-16'nın deposunu havada yaklaşık 3 dakika içinde doldurabiliyor

Tanker uçaklar, havadan yakıt ikmalinin yanı sıra kargo taşıma kabiliyetiyle muharip uçakların kendi meydanlarından oldukça uzak bölgelerde görev yapabilmelerini ve görev verildiğinde dünyanın herhangi bir yerine intikal etmelerini de sağlıyor

(Utku Şimşek/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Yargıtay, sağlık çalışanlarına şiddeti teşvik niteliğinde yorum yapana verilen cezayı onadı

"Hastanelerde dayak atmaya devam çoğu çok karaktersiz" şeklinde yorum yapan kişi hakkında "suç işlemeye alenen tahrik" suçundan verilen mahkumiyet, hukuka uygun bulundu

(İsmet Karakaş-Abdullah Sarica/Ankara)

3- Aynı anda 3 kalp kapağı ve ana koroner damarı değişen hasta literatüre girdi

Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde gerçekleştirilen ameliyatta, 55 yaşındaki Güler Turan'ın 3 kalp kapağı ile ana koroner damarı aynı anda değiştirildi

Prof. Dr. Haydar Yaşa: "Bu ameliyatın literatüre giren kısmı 3 kalp kapağı ile baypas operasyonunun aynı anda olması. Bu ameliyatla ilgili çalışmaları bilimsel yayın olarak meslektaşlarımıza duyurmuş olacağız"

(Tezcan Ekizler/İzmir) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Türk ve Çinli şirketler yenilenebilir enerji işbirliğini üçüncü ülkelere taşımayı hedefliyor

G20 Genç Girişimciler İttifakı Çin Konseyi Başkanı Tianqi Han: "Türkiye, Avrupa, Asya, Orta Doğu ve Afrika'ya erişim imkanı sunuyor. Bu işbirliği yalnızca iki ülke için değil, Türkiye ve Çin'in el ele vererek komşu bölgelerdeki devasa pazara açılması açısından da büyük potansiyel taşıyor"

TÜGİAD Bursa Şubesi ile Çin Çalışma Grubu Başkanı Selim Baykal: "Türk iş insanlarıyla birlikte üçüncü ülkelerde daha aktif rol alınabileceğini gördüklerinde, Çin tarafı projeye hızla ısındı ve süreci hızlandırdı"

(Firdevs Yüksel-Handan Kazancı/İstanbul)

5- Türk oyun sektörü 2025'te gelirini 750 milyon dolara çıkarmayı hedefliyor

Gaming in Türkiye CEO'su Ozan Aydemir:

"2024'te çıkan Türk yapımı konsol ve bilgisayar oyunlarının sayısı, bir önceki yıla kıyasla yüzde 133 artış gösterdi. 2025'te de sektörün gelirinin 750 milyon dolara yaklaşması bekleniyor"

(Tunahan Kükürt-Mahmut Çil/İstanbul)

6- Vecihi Hürkuş'un uçağının replikası test uçuşlarını başarıyla tamamladı

Türk havacılık ve sanayisine ilham veren pilot Hürkuş tarafından 1930'da tasarlanıp imal edilen "Vecihi 14", Sivrihisar Havacılık Kulübü Derneği ve M.S.Ö. Hava ve Uzay Müzesi işbirliğiyle yeniden üretilerek envantere kaydedildi

Projedeki ekipte yer alan akrobasi pilotu Ali İsmet Öztürk: "İnşallah bizden sonraki nesillerde bu uçağı Vecihi Bey'i hatırlayarak uçurmaya devam ederler"

(Yavuz Emrah Sever/Eskişehir) (Fotoğraflı-Görüntülü)

7- Hayalindeki topraksız tarım makinelerini üreten girişimcinin hedefi ihracat

Elektrik mühendisi Melih Dökmeci, uzun yıllar ilgisini çeken topraksız tarım ve hayalini kurduğu topraksız tarım makinelerinin yerli üretimi için şirketini kurup iç pazarda satışa başladı

Melih Dökmeci: "Topraksız tarımın global çaptaki pazar hacmi yaklaşık 5 milyar dolar. Amacımız ürettiğimiz yerli cihazları bütün dünyaya yayarak o pazar paylarını ülkemize çekmek"

(Kaan Ulu/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

8- Paslanmaz çelikteki damping önleminin uzatılması sektör temsilcilerini memnun etti

Türkiye Çelik Üreticileri Derneği Genel Sekreteri Veysel Yayan:

"Paslanmaz çelikteki damping önleminin uzatılması, yalnızca yerli sanayinin korunmasına değil, aynı zamanda Türkiye'nin sanayide dışa bağımlılıktan kurtulma vizyonuna da katkı sağlayan bir karar olarak görülmeli"

(Serhat Tutak/Ankara)

9- Çamerya katliamı mağdurlarından Bollati, şahit olduğu acıları unutamıyor

Katliamda anne ve babası dahil 7 aile bireyini kaybeden Çameryalı Arnavut Sali Bollati:

"7 yaşındayken dehşet şeylere şahit oldum. Yaşadıklarımı ve gördüklerimi aklımdan çıkaramıyorum"

"Evimize dönerken 13 yaşındaki abimi öldürdüler ve o hiçbir yere defnedilmedi. 2 yaşındaki kız kardeşim Makbule açlık ve hastalıktan Aydonat Hapishanesi'nde öldü"

(Fatjon Cuka-Dzihat Aliju/Tiran) (Fotoğraflı-Görüntülü)

10- Almanya'da camilere yönelik saldırılar 2024 yılında artış gösterdi

DİTİB Genel Başkanı Muharrem Kuzey:

"Gönderilen tehdit içerikli mektuplar, tehdit içerikli mailler var. Bunun yanı sıra camilerimize yönelik direkt cami duvarlarının boyanması, gamalı haç ve haç işaretinin çizilmesi, cami duvarlarına Müslümanlar aleyhine yazılan ırkçı tehdit ifadeleriyle karşılaşıyoruz"

(Mesut Zeyrek/Köln) (Fotoğraflı-Görüntülü)

11- Adıyaman'daki "yüzen adalar"ı sabitleme projesinde ilk adım başarılı

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesindeki Çat Barajı'nda tescilli tabiat varlığı olan yüzen adaların korunması amacıyla iki hafta önce başlatılan sabitleme çalışmaları kapsamında, 80 metrekarelik ilk adanın yerinde sabit kaldığı tespit edildi

Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Keleş: "Karaya oturmuş toplam 100 dönümlük yüzen irili ufaklı adaları kurtarıp, kentin turizmine katkı sağlamayı hedefliyoruz"

(Orhan Pehlül-Selim Sonkaya/Adıyaman) (Fotoğraflı-Görüntülü)

12- Türk ve Kazak boksörler Kastamonu'da ikili kamp yaptı

Erkek Boks Milli Takımı'nın Özbek antrenörü Uygun Sıddıkov: "Rekabet çok yüksek olursa yüksek kapasiteli boksörler çıkartabiliriz"

Kazakistan takımının antrenörü Bekzat Spabekov: "Sporcular için çok güzel bir tecrübe oluyor. Türkiye'ye tekrar gelmek isteriz"

(Bilal Kahyaoğlu/Kastamonu) (Fotoğraflı-Görüntülü)

13- "Madalya avcısı" down sendromlu milli sporcu, gözünü yeni şampiyonluklara dikti

Gülle atmada ulusal ve uluslararası organizasyonlarda 70 madalya kazanan Ali Topaloğlu:

"Tekrar şampiyon olmak ve rekorumu kırmak istiyorum"

(Behçet Alkan/Nevşehir) (Fotoğraflı-Görüntülü)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.