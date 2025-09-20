ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 20 Eylül 2025

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Kurulunda yine Filistin'in sesi olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, önceki BM Genel Kurul toplantılarında olduğu gibi bu yıl da dünyanın dikkatini Gazze'de yaşanan soykırıma çekecek

Erdoğan, bugüne kadar yapılan toplantılarda uluslararası toplumu İsrail'in zulmüne karşı birlikte hareket etmeye davet etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM toplantılarında sık sık Filistin meselesinde çözümün, 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız ve mütecanis topraklara sahip bir Filistin devletinin bir an önce kurulması olduğunu vurguladı

(Zafer Fatih Beyaz/Ankara)

2- Tarım üretimi ve su kaynakları kuraklık nedeniyle tehdit altında

İstanbul Teknik Üniversitesi İklim Bilimi ve Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu:

"Özellikle Konya Ovası gibi tarımın kalbi sayılan bölgelerde toprak nemi yetersiz kaldı. Bu durum, buğday ve mısır gibi temel ürünlerde verim kaybına yol açarak üretimi düşürdü"

"Eğer acil önlem alınmazsa, Türkiye 2050'ye kadar su fakiri ülke olma riskiyle karşı karşıya, yeraltı suları tükeniyor, sulak alanlar kayboluyor. İç Anadolu gibi bölgeler çölleşme tehlikesiyle yüz yüze"

(Gülseli Kenarlı/İstanbul)

3- TEKNOFEST'te KOBİ'ler pazarın beklentilerini birebir gözlemleme imkanı buluyor

KOSGEB Başkanı Ahmet Serdar İbrahimcioğlu:

"TEKNOFEST'te sergilenen projeler, KOSGEB'in destekleriyle, prototipten ticarileşmeye ve oradan da küresel rekabette yer alma imkanına sahip oluyor"

"2002'den bu yana yaklaşık 1 milyon 400 bin işletmeye 277 milyar lirayı aşkın destek ödemesi yapıldı"

(Ayşe Böcüoğlu Bodur/İstanbul)

4- Bilişim Vadisi, Türkiye'nin "tarım teknolojileri ülkesi" olabilmesi için düğmeye bastı

Bilişim Vadisi Genel Müdürü Erkam Tüzgen:

"Türkiye'nin güvenlik, tarım ve enerjide tam bağımsız olması için tarım teknolojileri geliştirmesi ve tarım kümelenmeleri hayati önem taşıyor. Biz Türkiye'nin sadece bir tarım ülkesi değil tarım teknolojileri ülkesi de olmasını arzu ediyoruz"

"Bu maksatla geçen sene insansız tarım araçları yarışmasını organize ettik. Bu yıl tarım teknolojileri yarışmalarını organize ediyoruz. İzmir Urla'daki şubemizde tarım teknolojileriyle alakalı bir kümelenme oluşturuyoruz"

(Zeynep Duyar/İstanbul)

5- Hava yolu gümrük beyanlarında dijital dönemin kapısı aralanıyor

Uçakların yurt dışına gidiş ve gelişinde fiziki ortamda kağıt olarak verilen hava yolu beyan formu ve eklerinin elektronik ortama alınmasını sağlayan Havayolu Gümrük Beyan Sistemi, pilot uygulama olarak Esenboğa ve Sabiha Gökçen gümrük müdürlüklerinde devreye girdi

Uygulamanın, ilerleyen dönemde öncelikle Antalya ve İstanbul havalimanlarında başlatılması, ardından ülke genelinde yaygınlaştırılması planlanıyor

(Seda Tolmaç/Ankara)

6- Kadın emeğini katma değere dönüştüren kooperatifler güçlendirilecek

2025-2029 Türkiye Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Planı'na göre, kadın, genç, yaşlı veya engelli bireylerin oluşturduğu özel politika gerektiren grupların istihdamını amaçlayan sosyal kooperatiflerin sayıları artırılacak, kurumsal kapasiteleri güçlendirilecek

Çoğunluğu kadınlardan oluşan ve kadın emeğinin değerlendirilmesi hedefiyle kurulan kooperatiflerin katma değerli ürün üretmesi için çalışmalar yapılacak

(Seda Tolmaç/Ankara)

7- Arıcılık sektörü, katma değerli arı ürünlerinin desteklenmesini bekliyor

Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Ziya Şahin:

"Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun projeleri var, bu projeleri arıcılık sektörüne kanalize etmemiz gerekiyor"

"Arı zehri gibi bazı katma değerli ürünlerin üretimi, saklanması ve nakliyesi gibi prosedürlere ilişkin bir üreticilere yol gösterecek düzenleme bekliyoruz"

(Mehmet Can Toptaş/Ankara)

8- TRAFİKTE MOTOSİKLET GERÇEĞİ - Motokuryelerin görünmezlik sorunu

Motokurye Hasan Hüseyin Aksoy:

"Trafikte görünmüyoruz, en büyük sorunumuz bu. Arabalar bizi sıkıştırıyor ve görmüyorlar"

"Bazı motorcu arkadaşlarımız dikkatli sürmüyor ve kurallara uymuyor. Ama onların yanında biz de yanmak istemiyoruz. Biz düzgün kullananlar kendimizin farkına varılmasını istiyoruz"

(Cem Dağıstanlı/Ankara)

9- İstinaftan kadın polis memurunu şehit eden sanığa ilişkin karar

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, Ümraniye'de motosiklet hırsızlığı suçundan yakalandıktan sonra çıkan arbedede polis memuru Şeyda Yılmaz'ı silahla şehit ettiği için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Yunus Emre Geçti'nin yargılandığı davaya ilişkin kısmen bozma kararı verdi

Yerel mahkemenin sanığa verdiği hapis cezalarını yerinde bulan daire, sanık hakkında "gece vakti nitelikli yağma" suçundan da dava açılıp ana dava dosyasıyla birleştirilmesi gerektiğine hükmetti

???????(Büşra Alakoyun/İstanbul) ???????

10- Kemik iliği bağışı sayesinde lösemiyi yenerek yarıda bıraktığı üniversite eğitimini tamamladı

Lösemiyle mücadelesini, kemoterapi ve kemik iliği nakli sayesinde kazanan Mehmet Orkun Apaydın, hastalığı nedeniyle yarım bıraktığı okulundan mezun oldu ve hayalleri için hayatında yeni bir sayfa açtı

Mehmet Orkun Apaydın:

"Tedavim bitti, okuldan mezun oldum ve TED Üniversitesi'nde ekonomi yüksek lisansına başladım. Sağlığım gayet iyi, normal yaşamıma döndüm. Yüksek lisansımı başarıyla tamamlayıp Avrupa'ya doktoraya gitmek ve başarılı iktisatçı olup ülkeme hizmet etmek istiyorum"

Bilkent Şehir Hastanesi Hematoloji Kliniği İdari ve Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Gülsüm Özet:

"Hastamız naklinin 1,5 yılında her şey çok iyi gidiyor ve hayata tekrar tutundu"

(Dilhan Türker Yıldız/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

11- İmitasyon takılar düğünlerde kadınların yeni gözdesi oldu

Gerçeğinin birebir benzeri olan altın kaplama takılara olan ilgi artarken, genç kızlar imitasyon ajda ve müjde bilezikleri, evlenecek çiftler ise klasik bileziklerin imitasyonlarını tercih ediyor

Altın kaplama takı üreticisi Mehmet Yağıcı:

"Gerçekleriyle birebir aynı, hiçbir şekilde ayırt edilemiyor. Ürünlerin içlerine 'demo' damgası bastığımız için içine bakılırsa belli oluyor, dışardan farkı anlaşılmıyor. Alanlar da genelde gelinler oluyor"

???????(Başak Akbulut Yazar/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

12- Yerli girişim, çay atıklarından biyoplastik üretiyor

Girişimci Ebru Baripoğlu:

"Biyomalzeme üretmemizin ilk hedefi çevre, aynı zamanda regülasyonlara uygun bir malzeme geliştirmek"

Girişimci Arda Kılınçkını:

"Paketleme, otomotiv, yan sanayi, araç içi yedek parçalar gibi ürünleri adapte etmeye çalışıyoruz"

(Aylin Rana Aydın Kuş/İstanbul)

13- Büyütech, "mobilitenin gözü" olma hedefiyle global yolculuğa hazırlanıyor

Büyütech Kurucu Ortağı ve CEO'su Ömer Orkun Düztaş:

"2021'den bugüne kadar ekibimizi 10 kat, ciromuzu 40 kat büyüttük. Hatta bu yıl 80 kat büyütmüş olacağız ve büyümeye devam ediyoruz"

"Yakın zamanda alacağımız yeni yatırımlarla yurt dışına açılmayı, hatta yurt dışında üretim hatları kurmayı planlıyoruz. Büyütech'i global bir marka haline getireceğiz"

(Mücahit Enes Sevinç-Mehmet Selçuk Güçlü/İstanbul)

14- Küresel piyasalarda gözler Fed Başkanı Powell'ın konuşması ve ABD'nin büyüme verisinde

Küresel pay piyasaları, geçen haftaya Fed'in faiz indirimi yapacağına ilişkin yüksek beklentilerle pozitif başlarken Fed Başkanı Jerome Powell'ın çarşamba günü enflasyon ile istihdama yönelik risklerin sürdüğüne işaret etmesi, yatırımcıları temkinli duruş sergilemeye yönlendirdi

Fed'in faiz oranına ilişkin ilave gevşeme beklentileri, 2026 yılına da taşınırken para piyasalarında bankanın gelecek yılda da toplam 3 faiz indirimi yapacağı fiyatlanıyor

(Ali Canberk Özbuğutu/İstanbul)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.