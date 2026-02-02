ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 2 Şubat 2026

6 Nisan 1920

1- Samsun-Trabzon-Sarp Demir Yolu, Türkiye'yi Kafkasya ve Orta Asya'ya bağlayacak

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu:

"Samsun-Trabzon-Sarp Demir Yolu Projesi ile Karadeniz kıyısındaki iller arasında ve kent içi ulaşımda önemli bir rahatlama sağlanacak"

"Demir yolu hattımız 513 kilometre olarak planlandı. Projemiz, saatte 250 kilometre hıza sahip olarak tasarlandı, 14 istasyonu olacak"

(Ayşe Böcüoğlu Bodur/Ankara)

2- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suudi Arabistan ziyaretinde gündem "ekonomi ve yatırımlar" olacak

DEİK Türkiye-Suudi Arabistan İş Konseyi Başkanı Haşim Süngü:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Suudi Arabistan ziyareti, iki ülke arasındaki ilişkilerde özellikle ekonomi ve yatırım boyutunu daha ileri bir aşamaya taşıma iradesinin güçlü bir göstergesidir"

"Ziyaretin ana gündemini, yeni anlaşmalara varmak, ticaret hacminin artırılması, karşılıklı yatırımların teşvik edilmesi ve özel sektör işbirliklerinin derinleştirilmesi oluşturmaktadır"

(Uğur Aslanhan/İstanbul)

3- Yüksek teknolojili ürün ihracatına hava ve uzay araçları damgası

Türkiye'den geçen yıl 9,9 milyar dolarlık yüksek teknolojili ürün ihracatı yapılırken bu tutara en yüksek katkı 4 milyar dolarla hava ve uzay araçları imalatından geldi

Bu dönemde orta-yüksek ve yüksek teknolojili ürün ihracatı tutarı da 112 milyar dolara dayandı

Orta-yüksek ve yüksek teknolojili ihracatının imalat sanayisi içindeki payı 2021'de yüzde 36,4 seviyesinde iken geçen yıl yüzde 43,5'e yükseldi

(Mert Davut/Ankara)

4- AA'nın "6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN ÜÇÜNCÜ YILI" başlıklı dosya haberinin yayımlanacak bölümleri:

TKDK tarafından depremden etkilenen yatırımcılara 3,1 milyar lira destek

(Mehmet Can Toptaş/Ankara)

Depremin merkez üssü Elbistan'da yeni görüntüler ortaya çıktı

(İzzet Mazı-Gökhan Çalı/Kahramanmaraş) (Görüntülü)

5- AA'nın suça sürüklenen çocuklara ilişkin hazırladığı "KÜÇÜK YAŞ, BÜYÜK SUÇ" başlıklı dosya haberinin yayımlanacak bölümleri:

Türkiye'de yılda ortalama 180 bin çocuk suça karışıyor

(İsmet Karakaş-Hüseyin Cem Dağıstanlı/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü-Grafikli)

Çetelerin kirli oyunlarına bulaşan çocuklar ifadelerinde pişmanlıklarını anlattı

(Başak Akbulut Yazar-Mikail Bıyıklı/İstanbul)

6- Türkiye'de 60 yılda kaybedilen sulak alanlar Marmara Denizi'nin büyüklüğünü aştı

Doğa Derneği Koruma Programı Koordinatörü Şafak Arslan:

"Son 60 yılda kaybedilen sulak alanların yüzölçümü 2 milyon hektara yani yaklaşık 1,5 Marmara Denizi büyüklüğüne ulaştı. Anadolu'nun iç kesimlerinde yer alan Konya Kapalı Havzası'nın sulak alanları, Tuz Gölü ve Göller Yöresi'ndeki birçok sulak alan tamamen kurudu ya da ciddi oranda küçüldü"

"Bu alanların korunduğu ve alanlarını genişlettiği bölgelerde kuraklıkla doğal bir denge kurulabiliyor. Kuraklık riski, sulak alan kaybıyla doğrudan bağlantılı"

(Hikmet Faruk Başer/İstanbul)

7- Yapay zeka ve artan sıcaklıklar küresel elektrik sistemlerini zorluyor

Küresel elektrik talebi hızla artarken şebeke onay süreci ve ekipman darboğazı, yatırımların önündeki en büyük engel olmaya devam ediyor

Hong Kong merkezli danışmanlık şirketi Lantau Group'un kıdemli enerji uzmanı David Fishman:

"Gelişmiş ülkelerdeki kısa vadeli kapasite artışı için yenilenebilir enerjinin yanında depolama şart"

Polonya merkezli Enerji Güvenliği Merkezi'nin kurucusu ve enerji uzmanı Wojciech Jakobik:

"Bugün karşı karşıya olduğumuz sorunlar, 20. yüzyıldaki petrol krizleri döneminde yaşananlara benziyor, fakat enerji dönüşümünde artık çok daha ileri bir noktadayız"

(Murat Temizer/Ankara)

8- E-ticaret hacminin istikrarlı ve dengeli büyümesini sürdürmesi bekleniyor

ETİD Başkanı Hakan Çevikoğlu:

"Mobil ticaretin baskın kanal halini alması, hızlı ticaret modellerinin ana akım haline gelmesi, yapay zeka destekli kişiselleştirme uygulamalarının yaygınlaşması ve lojistik altyapısındaki iyileşmelerle 2026 yılında e-ticaret hacminin istikrarlı ve dengeli bir büyüme eğilimini sürdürmesini bekliyoruz"

"Türkiye e-ticaret hacminin 2025 yılı itibarıyla 5 trilyon lira eşiğini aştığını tahmin ediyoruz. Halihazırda e-ticarette büyümenin yalnızca hacim artışına değil verimlilik, karlılık ve kalite odaklı bir yapıya evrildiğini öngörüyoruz"

(Yunus Türk/İstanbul)

9- Altın fonları, emeklilik fonu tercihlerindeki öncü konumunu sürdürüyor

Türkiye Hayat Emeklilik Ekonomik Araştırmalar Müdürü Lokman Yücedağ:

"Verilerimiz, BES katılımcısının geleneksel güvenli liman algısının güçlü kaldığını, bunun arkasında da özellikle kayıptan kaçınma davranışının belirleyici olduğunu gösteriyor"

"Fed'in faiz patikasına ilişkin belirsizlikler, Orta Doğu ve Avrupa'daki jeopolitik gerilimler ve küresel risk iştahını dalgalandıran siyasi söylemler, katılımcının koruma kalkanı gördüğü varlıklardan vazgeçmesini yavaşlatıyor"

(Mahmut Çil/İstanbul)

10- Gençlerbirliği evinde bir başka oynuyor

Başkent ekibi, Trendyol Süper Lig'de evinde oynadığı son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik alarak hanesine 13 puan yazdırdı

Gençlerbirliği, Ankara'daki son maçında Gaziantep FK'yi 2-1 yenerek küme düşme hattıyla arasındaki puan farkını 6'ya çıkardı

Eryaman Stadı'nda bu sezon 10 maçta 17 puan toplayan Gençlerbirliği, deplasmanda ise aynı başarıyı gösteremeyerek sadece 5 puan alabildi

Kırmızı-siyahlılar, deplasmandaki tek galibiyetini 2-1'lik skorla Beşiktaş'a karşı elde etti

(Halil İbrahim Avşar/Ankara)

11- İlhan Mansız'dan 2002 Dünya Kupası'nda attığı "altın golün" hikayesi

Dünya Kupası tarihindeki son "altın golü" atan İlhan Mansız:

"O golden sonra dünyada altın gol kuralının kaldırılması da hikayeyi biraz daha da güzelleştiriyor. Tabii ki 48 sene sonra katıldığımız bir Dünya Kupası'nda bizi yarı finale taşıyan bir gol olduğundan dolayı çok önemli. Benim de kariyerimin en önemli golü"

"Milli takımlar bazında ülkemizin şu ana kadar yaşadığı en büyük sevinçlerden bir tanesi. Daha sonra bize yarı finalde üçüncülük kapılarını açtı. Dünya Kupası'nda üçüncü olmak ayrı bir gurur"

(Fatih Erel/İstanbul) (Görüntülü)

