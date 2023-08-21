Özcan Deniz, Bodrum'da hayranlarına muhteşem bir sahne performansı sergiledi

Muhteşem sahne performansı ile hayranlarını coşturup eğlendiren sanatçının misafirlerinin çoğunluğunun hanım dinleyicilerinin ağırlıklı olması dikkatlerden kaçmadı. Ünlü sanatçı Özcan Deniz hayranlarını ve sevenlerini kırmayıp 24 Ağustos ve 1 Eylül'de Bodrum Günay Restoran'da tekrar sahne alacak