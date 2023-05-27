Seçim yoğunluğundan dolayı otogarlarda yoğunluk oluştu. Firmalar ek seferler açtı. Vatandaşlar ikametgahlarının bulunduğu yerlere gitmek için otogarlara akın etti.

Otogarlarda Cumhurbaşkanlığı seçimi 2. tur yoğunluğu

Ek seferler tekrar açıldı

DİYARBAKIR - 13. Cumhurbaşkanlığı seçimine saatler kala ikametgahlarının bulunduğu yerlere gidip oy kullanmak isteyen vatandaşlar, otogarlarda yoğunluk oluşturdu. Seçim yoğunluğundan dolayı firmalar ek seferler açtı.

14 Mayıs tarihinde Türkiye sandık başına gitti. 28. Dönem Milletvekili Seçimleri tamamlanırken, ilk turda 13. Cumhurbaşkanlığı Seçimi Yüksek Seçim Kurulu'nun kararıyla 2. tura kaldı. Cumhurbaşkanlığı seçimine saatler kala vatandaşlar ikametgahlarının bulunduğu yerlere gitmek için otogarlara akın etti.

Oy kullanmak üzere kimi vatandaş Diyarbakır'dan farklı illere, kimi vatandaş ise farklı illerden Diyarbakır'a gelerek Şehirlerarası Otobüs Terminalinde yolcu trafiğinin artmasına neden oldu.

Özel bir firmada araç kaptanı olan Mehmet Dicle, çoğu firmanın seçim için ek sefer koyduğunu belirtti. İlk seçime nazaran otogarlardaki yoğunluğun biraz daha az seyrettiğini söyleyen Dicle, "14 Mayıs'ta düzenlenen 13. Cumhurbaşkanlığı Seçimi ve 28 Dönem Milletvekili Seçiminden önce otogarlarda yoğunluk söz konusuydu. Cumhurbaşkanlığı seçiminin 2. tura kalmasıyla birlikte tekrar otogarlarda yoğunluk oluştu. Ama ilk seçime nazaran yoğunluğumuz biraz daha az. Daha çok batı illerinden doğu illerine seferimiz çoğalmış. Diyarbakır'da batıya gittiğimizde aracın tamamı dolmamıştı. Ama batıdan aracımızdaki koltukların hepsi dolu şekilde geldik. Şu anlık yolcularımız biletlerini tek yönlü alıyor. Buna istinaden çoğu firma ek sefer açmış bulunmaktadır" dedi.

Seçimin 2. turunda oyunu kullanmak için İzmir'den Şırnak'a gittiğini ifade eden Azat Çetin, "Yüksek Seçim Kurulunun Cumhurbaşkanlığı seçiminin 2. tura kaldığını açıkladıktan sonra ben de yarınki seçim için İzmir'den gelip Şırnak'a gidiyorum. İzmir'de özel bir firmada çalıştığım için oyumu kullandıktan sonra biraz Şırnak'ta bekleyip öyle İzmir'e döneceğim" diye konuştu.