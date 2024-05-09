ÖSYM, 2024 TR-YÖS/1 Sınav Giriş Belgelerini Açıkladı
ÖSYM, 18 Mayıs'ta düzenlenecek Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı (2024 TR-YÖS/1) sınav giriş belgelerini erişime açtı. Adaylar, sınava girecekleri bina ve salon bilgilerini ÖSYM'nin internet sitesinden edinebilecek.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), 18 Mayıs'ta düzenlenecek Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı (2024 TR-YÖS/1) sınav giriş belgelerini erişime açtı.
ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, 18 Mayıs'ta yapılacak sınava başvuran adayların, sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.
Adaylar sınava giriş belgelerini, ÖSYM'nin "https://tryos.osym.gov.tr" adresinden edinebilecek.