Osmaniye gündem haberleri: Osmaniye'de evinde tabanca ve uyuşturucu bulunduran zanlı yakalandı Güncel Haberler Osmaniye haber: Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde, ikametinde 2 ruhsatsız tabanca ve 12 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı. Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde, ikametinde 2 ruhsatsız tabanca ve 12 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, silah ve uyuşturucu bulundurulduğu belirlenen Cumhuriyet Mahallesi'ndeki eve operasyon düzenledi. Adreste 2 ruhsatsız tabanca, 36 mermi ve 12 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Polis, ev sahibi İ.K'yi gözaltına aldı. Güncel Kaynak: AA / Ersin Şimşek Hisarcık Osmaniye Güncel Haberler

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