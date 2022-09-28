Osmaniye gündem haberleri: Osmaniye'de evinde tabanca ve uyuşturucu bulunduran zanlı yakalandı
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Osmaniye haber: Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde, ikametinde 2 ruhsatsız tabanca ve 12 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde, ikametinde 2 ruhsatsız tabanca ve 12 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, silah ve uyuşturucu bulundurulduğu belirlenen Cumhuriyet Mahallesi'ndeki eve operasyon düzenledi.
Adreste 2 ruhsatsız tabanca, 36 mermi ve 12 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Polis, ev sahibi İ.K'yi gözaltına aldı.
Kaynak: AA / Ersin Şimşek - Güncel