Osmaniye'de Uyuşturucu Operasyonu: 46 Kilo Skunk ve 900 Gram Esrar Ele Geçirildi

Osmaniye'de yapılan uygulama noktasında durdurulan bir minibüste 46 kilo 200 gram skunk ve 900 gram toz esrar ele geçirildi. İki şüpheli şahıs gözaltına alındı.

- Osmaniye'de durdurulan minibüste 46 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi

OSMANİYE - Osmaniye'de uygulama noktasında durdurulan panelvan tarzı minibüste 46 kilo 200 gram Skunk ve 900 gram toz esrar ele geçirildi.

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları çerçevesinde E90 otoyolunda seyir halinde olan minibüsü dinlenme tesisinde oluşturulan uygulama noktasında durdurdu. Minibüste hassas burunlu narkotik köpeği ile yapılan aramada 46 kilo 200 gram Skunk ve 900 gram toz esrar ele geçirildi.

G.C. ve B.Ö. isimli şahıs gözaltına alındı.