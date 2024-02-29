Osmaniye'de silahlı kavga: 2 ölü, 4 yaralı
Osmaniye'de aile arasındaki silahlı kavgada tüfekle vurulan 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Kavga sonucunda gözaltına alınan bir kişi ise polis tarafından gözaltına alındı.
Osmaniye'de aile arasındaki silahlı kavgada tüfekle vurulan 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
Gebeli Mahallesi'nde iki katlı müstakil evde, aile arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı.
Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, tüfekle vurulduğu belirlenen aynı aileden Yusuf Ö. ve Rabia Ö'nün öldüğünü belirledi.
Yaralanan Birgül Ö, Çiğdem Ö. ve Soner Ö. ve ismi öğrenilemeyen 1 kişi, ambulanslarla Osmaniye'deki hastanelere kaldırıldı.
Ekipler tarafından Erol Ö. gözaltına alındı.