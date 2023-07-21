Osmaniye'de Otomobil Hırsızlığı Yapan Karı Koca Yakalandı

Osmaniye'de iki ayrı otomobilden çaldıkları malzemeleri bebek arabasıyla taşıyan karı koca, polis tarafından yakalandı. Bir şüpheli tutuklanırken, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

OSMANİYE'de, iki ayrı otomobilden çaldıkları malzemeleri bebek arabasıyla taşıyan karı koca, önce kameralara ardından polise yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri tutuklanırken, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Asayiş Şube Müdürlüğüı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri 16 Temmuz'da meydana gelen 2 ayrı otomobilden hırsızlık olayıyla ilgili çalışma başlattı. Olayların gerçekleştiği bölgelerdeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, hırsızlık olayını gerçekleştiren şüphelilerin T.R.G ve eşi B.G olduğunu, çaldıkları malzemeleri ise şüphe çekmemek için bebek arabasıyla taşıdıkları belirlendi.

Şüphelilerin adreslerine yapılan baskın sonucu T.R.G ve eşi B.GB.G. yakalanırken, yapılan aramada ise çalınan hırsızlıkta kullanılan bebek arabası, teyp, ses sistemi, direksiyon korna aparatı, pandizot ve hoparlörler ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen ve 37'si hırsızlık olmak üzere 70 kaydı bulunan T.R.G. tutuklanırken, 5 ayrı hırsızlık suçundan kaydı bulunan B.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)