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Osmaniye'de Aranan 3 Şahıs Yakalandı

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Osmaniye'de çeşitli suçlardan haklarında arama kaydı bulunan 3 şahıs, polis tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi.

Osmaniye'de çeşitli suçlardan haklarında arama kaydı bulunan 3 şahıs yakalanarak cezaevine gönderildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği tarafından çeşitli suçlardan haklarında arama kaydı bulunanlarla ilgili çalışma yapıldı. Çalışmalarda 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.P., 21 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.Ö. ve 12 yıl 9 ay 22 Gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.Y. gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünde işlemleri tamamlanarak adli makamlara sevk edilen 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Aranan Şahıslar Büro Amirliği Asayiş Şube Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü Osmaniye Güncel Haberler

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