Osmaniye Belediyesi, aziz şehitler ve kahraman gazilerin aileleri onuruna iftar yemeği düzenledi.

OSMANİYE (Bültenler) - İftar programı şehit babası Mahmut Kaplan'ın okuduğu Kuranı Kerim tilaveti ile başladı.

İftar programında Başkan Kadir Kara, şehit ve gazi aileleriyle yakından ilgilenerek sohbet etti.

Varlığını kutlu vatanımıza armağan eden aziz şehitlerimizin bizlere emaneti olan kıymetli aileleri ve kahraman gazilerimizle soframızı paylaşmaktan onur duyuyorum diyen Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara ; "Bu toprakların vatan olması uğruna hiç tereddüt göstermeden kanlarını toprağa akıtmışlar ve bu toprak parçasını kutsal bir vatan haline dönüştürmüşlerdir. O yüzden biz yöneticiler olarak sizler için ne yaparsak yapalım azdır. Sizlerin bir kardeşi olarak her türlü hizmetin ötesinde ve öncesinde her zaman sizlerin yanında olmaya gayret gösteriyor, çaba sarf ediyorum. Her türlü gösterişten uzak, Allah rızası için, hemşerilerim için, vatan, millet ve bayrak için neler yaptığımı hepiniz yakından biliyorsunuz. Sizlere her zaman sahip çıkmak benim birinci asli görevimdir. O yüzden diyorum ki, aziz şehitlerimizin emaneti siz kıymetli aileleri ve kahraman gazilerimizin her zaman yanında olduk ve sonuna kadar da olmaya devam edeceğim. Katkı ve katılımlarınızdan dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyor, saygı ile selamlıyorum." İfadelerini kullandı.

Türkiye Kuvayi Milliye Mücahitler Derneği Osmaniye Şubesi Mehmet Altıparmak, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Osmaniye Şubesi Başkanı Ali Kurt, Osmaniye Şehit Polis Aileleri Ve Gazileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Mahmut Kaplan, Osmaniye Anadolu Şehit Aileleri Derneği Başkanı Hatice Türkmen, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul Ve Yetimleri Derneği Osmaniye Şube Durmuş Öksüz, yaptıkları teşekkür konuşmalarında her zaman varlığını yanımızda hissettiğimiz Belediye Başkanı Kadir Kara beyefendiye teşekkür ediyoruz ifadelerini kullandılar.

