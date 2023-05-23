Ortahisar Belediye Başkanı Genç, TTSO ve TTB'yi ziyaret etti

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) ile Trabzon Ticaret Borsası'nı (TTB) ziyaret etti.

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) ile Trabzon Ticaret Borsası'nı (TTB) ziyaret etti.

Ortahisar Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, ilk olarak TTB Başkanı Eyyüp Ergan'ı ziyaret ederek tarım sektöründe ortak yürütülen projeleri görüştü.

Yaşamın devamı için gıda tedarikinin önemine işaret eden Genç, şunları kaydetti:

"Hep gururla ifade ettiğimiz gibi ülkemiz kendi nüfusunu bakabilen, kendi kendine yetebilen bir ülke. Bu konuda farkındalığı biraz daha artırmak hem tabii olarak şehrimizin ve ülkemizin en önemli ihracat ürünü olan fındıktaki ve diğer tarım ürünlerindeki verimliliği artırmak, bu konuda halkımızla muhtarlarımızla ve yerel yönetimlerimizle hareket ederek bilinçlendirme faaliyetleri yapıyoruz."

Genç, belediye olarak başta fidan dağıtımı, tarla ıslahı ve eğitim projeleri olmak üzere tarımsal faaliyetlerle ilgili her türlü projeyi kurumsal bir yapıya kavuşturmak için Tarımsal Hizmetler Müdürlüğünü kurduklarını belirterek, tarımla ve diğer sektörlerle ilgili paydaşlığı daha ileri noktalara taşıyacaklarını aktardı.

Daha sonra TTSO Başkan Yardımcısı Haydar Baş ve yönetim kurulunu ziyaret eden Genç, turizm sezonuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Genç, "Son yıllarda birçok turizm tesisi açılmasına rağmen bu konuda eksikliklerimiz var. Bizim turizm çeşitliliği oluşturacak projelere ihtiyacımız var. Belediye olarak imkanlarımız ölçüsünde bu konuda adım atıyoruz. Boztepe Seyir Terası ve Trabzon Akvaryum turizme dönük projelerimiz. Bunlar da yeterli değil. Daha çok turizm yatırımına ihtiyacımız var. Gelen turistin şehrimizde kalma süresini uzatacak tesislere ve projelere ihtiyacımız var. Bu anlamda nitelikli turisti şehrimize çekmeliyiz." ifadelerini kullandı.